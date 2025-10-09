Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas paradisíacas que asombra a todos

Praia de Antigos: rodeada de vegetación, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.

Praia do Jabaquara: con aguas calmadas y cristalinas, perfecta para nadar y relajarse.

Praia do Cachadaço: un paraíso para el snorkel y disfrutar de paisajes únicos.

Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y con buenas instalaciones para los visitantes.

Praia de Lula: pequeña y apartada, ideal para quienes buscan privacidad y calma.

Praia do Sono: con arena blanca y aguas transparentes, un espacio perfecto para desconectar y descansar.

Dónde queda Isla Paraty

Este pequeño pueblo costero se encuentra en la Costa Verde de Brasil, entre Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico, con calles empedradas que se inundan cuando sube la marea, le permitió ganarse el apodo de “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Isla Paraty

Para llegar a este sitio, se puede viajar en autobús desde Río de Janeiro, en un trayecto que tiene una duración de unas cuatro horas, o conducir por la carretera BR-101. Además, también es posible acceder por mar, mediante barcos que salen desde pueblos cercanos a la Isla Paraty.