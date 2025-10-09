Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas paradisíacas que asombra a todos
Con un amplio abanico de propuestas y atractivos, esta pequeña localidad se asemeja a Venecia. Conocé todos los detalles en la nota.
Brasil deleita a cada turista no solo con sus famosas playas, sino que también con sus paisajes naturales y pueblos coloniales que son conocidos por su tranquilidad y amabilidad. Entre ellos, Isla Paraty se presenta como un sitio perfecto para descansar en vacaciones en medio de la naturaleza.
Situada en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro, esta localidad combina playas de agua cristalina y arena blanca con una amplia y exquisita propuesta gastronómica. Además, dispone de diferentes actividades al aire libre que hacen de cada viaje un sueño.
Qué se puede hacer en la Isla Paraty
La Isla Paraty combina su riqueza histórica con la belleza natural que la rodea. Pasear por su casco antiguo, con calles empedradas y edificaciones coloniales, permite empaparse de la rica historia que el pueblo presenta, con arquitecturas milenarias que conservan su fachada.
Para los amantes del mar, el snorkel se convierte en una experiencia única, permitiendo descubrir peces, corales y una biodiversidad marina difícil de encontrar en otro rincón de Sudamérica. Pero si hay algo que distingue a este sitio son las playas que se encuentran a pocos metros:
- Praia de Antigos: rodeada de vegetación, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.
- Praia do Jabaquara: con aguas calmadas y cristalinas, perfecta para nadar y relajarse.
- Praia do Cachadaço: un paraíso para el snorkel y disfrutar de paisajes únicos.
- Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y con buenas instalaciones para los visitantes.
- Praia de Lula: pequeña y apartada, ideal para quienes buscan privacidad y calma.
- Praia do Sono: con arena blanca y aguas transparentes, un espacio perfecto para desconectar y descansar.
Dónde queda Isla Paraty
Este pequeño pueblo costero se encuentra en la Costa Verde de Brasil, entre Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico, con calles empedradas que se inundan cuando sube la marea, le permitió ganarse el apodo de “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Isla Paraty
Para llegar a este sitio, se puede viajar en autobús desde Río de Janeiro, en un trayecto que tiene una duración de unas cuatro horas, o conducir por la carretera BR-101. Además, también es posible acceder por mar, mediante barcos que salen desde pueblos cercanos a la Isla Paraty.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario