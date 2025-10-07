Vacaciones en Mendoza: el pueblo fantasma que desborda de mucha belleza
Entre montañas y caminos de tierra, este rincón escondido guarda ruinas mineras del siglo XVII, leyendas de fantasmas y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.
Argentina está llena de rincones antiguos que mezclan historia y misterio. En Mendoza, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un pueblo fantasma rodeado de paisajes andinos, ruinas centenarias y relatos que todavía resuenan entre los cerros. Es uno de los sitios más curiosos para visitar en estas vacaciones 2025.
El lugar, silencioso y atrapante, fue alguna vez un centro minero donde se extraían minerales valiosos. Hoy, los visitantes pueden recorrer sus restos, observar antiguos túneles y dejarse envolver por el aire de leyenda que flota en cada rincón.
Además de su valor histórico, el entorno natural es otro de sus grandes atractivos: montañas rojizas, cielos despejados y fauna típica de la zona, como guanacos, zorros y cóndores. Para los amantes del turismo distinto y las aventuras fuera de lo normal, este sitio es una parada obligada.
Qué se puede hacer en Paramillos de Uspallata
El circuito turístico incluye las antiguas minas jesuíticas y galerías subterráneas, que se recorren con guías locales que relatan las historias de los mineros y las leyendas sobre los espíritus que, según los pobladores, aún custodian el lugar.
También se puede visitar la Cruz de Paramillos, un símbolo que recuerda al gaucho Juan Francisco Cubillos, considerado un santo popular mendocino. Desde allí, hay un mirador ideal para disfrutar del imponente paisaje cordillerano, perfecto para sacar fotos o simplemente contemplar el silencio del desierto andino.
A pocos kilómetros se encuentra un geoparque minero con formaciones rocosas y restos fósiles que muestran la riqueza natural y paleontológica de la región. Todo el recorrido se puede hacer en excursiones organizadas o en vehículos particulares.
Dónde queda Paramillos de Uspallata
El pueblo fantasma de Paramillos se ubica unos 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Se encuentra a 80 kilómetros de la capital mendocina y a casi 1.200 de la Ciudad de Buenos Aires.
El acceso se realiza por caminos de montaña, entre curvas y vistas panorámicas que muestran la inmensidad de la cordillera. Es un punto ideal para combinar con otros destinos turísticos de la zona, como Villavicencio, las Termas o el Parque Aconcagua.
Cómo llegar a Paramillos de Uspallata
Para llegar desde la ciudad de Mendoza hay que tomar la Ruta Provincial 52 hacia el norte, pasando por el antiguo Gran Hotel Villavicencio y las termas del mismo nombre. El trayecto es de unos 80 kilómetros y se recorre en aproximadamente dos horas y media de viaje en auto.
El camino está bien señalizado y se puede acceder en vehículo particular o mediante excursiones que parten desde Uspallata o desde la capital provincial. Se recomienda llevar abrigo, calzado cómodo y agua, ya que el clima puede variar con rapidez en la zona.
