Queda a 250 km de CABA y tiene termas: la escapada ideal para desconectar el fin de semana
Tapalqué ofrece naturaleza, costanera y la famosa Fiesta de la Torta Negra. El complejo de piletas es la estrella del lugar. Cómo llegar por la Ruta 3.
En Argentina abundan los lugares ideales para hacer turismo, pero no todos los destinos reciben la misma atención. Aunque muchos eligen playas, sierras o grandes centros urbanos, otros prefieren escapadas a sitios menos populares. A pocos kilómetros de Buenos Aires, existe Tapalqué, una opción tranquila y con paisajes soñados para desconectarse.
El clima invita a salir de la ciudad y descubrir rincones donde la naturaleza ofrece un respiro. Tapalqué aparece como una alternativa que combina vegetación, agua fresca y actividades relajantes. Sin la necesidad de viajar cientos de kilómetros, se puede disfrutar de un entorno distinto sin gastar de más.
Qué se puede hacer en Tapalqué
La Costanera del Arroyo Tapalqué marca el pulso del pueblo, con más de diez kilómetros de espacios arbolados donde solo se oyen el agua y los pájaros. Se puede disfrutar de la pesca, realizar caminatas, correr, nadar o pasear en bicicleta y kayak, todo dentro de un entorno seguro y natural.
Otro gran atractivo es el Balneario Municipal, epicentro de numerosas actividades culturales y recreativas durante el año. Este lugar ofrece además fogones, hornos de barro, juegos para chicos y canchas para practicar deportes.
El pueblo también cuenta con un natatorio climatizado y se destaca por su tradicional Fiesta de la Torta Negra, una celebración que reúne a residentes y turistas para compartir costumbres y sabores típicos.
Estas propuestas convierten a Tapalqué en un destino atractivo para quienes buscan un respiro diferente, sin recorrer largas distancias ni alejarse del contacto con la naturaleza.
Dónde queda Tapalqué
Situada a 248 km de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad ofrece un atractivo principal: su complejo de piscinas termales, que se encuentra cerca del centro.
Cómo llegar a Tapalqué
Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Tapalqué por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego tomar la Ruta Provincial 51. El trayecto demora entre tres y cuatro horas según el tráfico y las condiciones del camino.
También existe la posibilidad de contratar servicios de transporte o ir en combis turísticas que salen desde puntos clave del AMBA y ofrecen viajes organizados, especialmente los fines de semana y feriados largos.
