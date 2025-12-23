Escapadas en Buenos Aires: el pueblo cercano a la ciudad con campo y tranquilidad
Un viaje imperdible para desconectarse y disfrutar de experiencias sensoriales a poco tiempo de Capital.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Sin necesidad de viajar lejos, los pueblos alrededor de Pilar son la mejor opción. En esta oportunidad, te presentamos al Laberinto Pampa, un laberinto de bambú de experiencias sensoriales, ubicado en San Antonio de Areco, uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, ubicado a unos 60 kilómetros de Pilar. Es el primero en Argentina y el tercero en el mundo.
Qué se puede hacer en San Antonio de Areco
El partido de San Antonio de Areco, cuyo pueblo de cabecera porta el mismo nombre, es uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Fue fundado el 23 de octubre de 1730 y desde el 2015 es oficialmente conocido como la Capital Nacional de la Tradición.
Así, la "Cuna de la Tradición", una "tierra de usos y costumbres", ha amasado un buen nombre en el mundo del turismo regional bonaerense y actualmente se planta como una opción ideal para pasar unos días o una jornada al aire libre, reconectando con las raíces tradicionales argentinas: un plan perfecto para el fin de semana a pocos kilómetros de Pilar.
Los lugares que se recomiendan visitar son: el Pueblo de Vagues, el Pueblo de Villa Lía, el Pueblo de Duggan y la Reserva Natural Parque Criollo.
San Antonio de Areco presenta una extensa propuesta gastronómica, con bares históricos que el mismo gobierno municipal se ocupa de recorrer en visitas guiadas que salen desde la Dirección de Turismo. Esta ciudad presenta diez opciones de museos con distintos enfoques para reflejar la tradición de la zona. La información detallada de lo que estos ofrecen y sus direcciones se puede encontrar en el siguiente link: sanantoniodeareco.tur.ar
El laberinto está ubicado en la conocida Estancia Cinacina. Es un espacio vegetal para encontrarse en un lugar colmado e arte y bifurcaciones. Además, está compuesto por dos diseños que dan origen a infinitos recorridos.
La flor del pensamiento, uno de los motivos más antiguos de la platería criolla, es fuente de inspiración para que siete especies de bambú compongan un jardín laberinto de contemplación. Distintas texturas, colores, formas, sonidos y aromas nos invitan a detenernos a cada paso para vivir una experiencia profunda en comunión con la naturaleza.
La forma clásica de la platería criolla, inspiró el laberinto multicursal de ocho circuitos y un centro que invita a perdernos para encontrar lo que nos estamos perdiendo en ese mágico lugar.
¿Por qué con bambúes? Es una planta que ayuda a recuperar el suelo y se adapta a climas y condiciones del territorio. Hay más de 1600 especies en el mundo.
La artista, creadora y anfitriona es May Borovinsky. Ella cuenta “Hace más de cuatro años comenzamos a soñar este proyecto” y suma que había un bañado y se trabajó amorosamente la tierra, realizándole un “stent” a la materia limo arcillosa para restaurar su circulación".
“Escuchando a cada especie de bambú definimos caminos y canteros, paradas, vistas, sombras, descansos…Crecimos y nos adaptamos junto a cada planta y finalmente nos dejamos definir por ellas” cuenta May, artista y gestora cultural de este proyecto.
Dónde queda San Antonio de Areco
La ciudad de San Antonio de Areco se encuentra al norte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a 60 km de la ciudad de Pilar.
Cómo llegar a San Antonio de Areco
El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de aproximadamente 46 min. Se puede llegar por la Ruta Nacional N° 8, a 2 Km del cruce con las Ruta Provincial N° 41.
