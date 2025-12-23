Escapadas en Buenos Aires: el pueblo cercano a la ciudad con campo y tranquilidad

San Antonio de Areco presenta una extensa propuesta gastronómica, con bares históricos que el mismo gobierno municipal se ocupa de recorrer en visitas guiadas que salen desde la Dirección de Turismo. Esta ciudad presenta diez opciones de museos con distintos enfoques para reflejar la tradición de la zona. La información detallada de lo que estos ofrecen y sus direcciones se puede encontrar en el siguiente link: sanantoniodeareco.tur.ar

El laberinto está ubicado en la conocida Estancia Cinacina. Es un espacio vegetal para encontrarse en un lugar colmado e arte y bifurcaciones. Además, está compuesto por dos diseños que dan origen a infinitos recorridos.

La flor del pensamiento, uno de los motivos más antiguos de la platería criolla, es fuente de inspiración para que siete especies de bambú compongan un jardín laberinto de contemplación. Distintas texturas, colores, formas, sonidos y aromas nos invitan a detenernos a cada paso para vivir una experiencia profunda en comunión con la naturaleza.

La forma clásica de la platería criolla, inspiró el laberinto multicursal de ocho circuitos y un centro que invita a perdernos para encontrar lo que nos estamos perdiendo en ese mágico lugar.

¿Por qué con bambúes? Es una planta que ayuda a recuperar el suelo y se adapta a climas y condiciones del territorio. Hay más de 1600 especies en el mundo.

La artista, creadora y anfitriona es May Borovinsky. Ella cuenta “Hace más de cuatro años comenzamos a soñar este proyecto” y suma que había un bañado y se trabajó amorosamente la tierra, realizándole un “stent” a la materia limo arcillosa para restaurar su circulación".

“Escuchando a cada especie de bambú definimos caminos y canteros, paradas, vistas, sombras, descansos…Crecimos y nos adaptamos junto a cada planta y finalmente nos dejamos definir por ellas” cuenta May, artista y gestora cultural de este proyecto.

Dónde queda San Antonio de Areco

La ciudad de San Antonio de Areco se encuentra al norte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a 60 km de la ciudad de Pilar.

Cómo llegar a San Antonio de Areco