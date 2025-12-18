Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con una fuerte esencia campestre y de alma ferroviaria para visitar

Para los amantes de la cultura local, cada noviembre se celebra la Fiesta del Hornero, un evento que rinde homenaje a los alfareros de la zona y mantiene viva la tradición ceramista. Es una excelente oportunidad para conocer el costado más auténtico del pueblo.

También se puede visitar la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, construida en 1960, que aporta un espacio de recogimiento y contrasta con la antigua estación de tren, símbolo del pasado ferroviario que marcó el desarrollo de Cucullú.

Dónde queda Cucullú

Cucullú se encuentra dentro del partido de San Andrés de Giles, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera y a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación, rodeada de campos y caminos rurales, le permite conservar un perfil bajo y alejado del turismo masivo.

Limita con localidades como Villa Ruíz, Solís, Azcuénaga y Villa Espil, formando parte de un circuito ideal para quienes disfrutan recorrer pueblos con historia y espíritu campestre.

Cómo llegar a Cucullú

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Autopista del Oeste y luego la Ruta Nacional 7. Al llegar al kilómetro 94, se debe girar a la derecha y avanzar aproximadamente 4 kilómetros hasta el ingreso al pueblo.

El trayecto total es de unos 98 kilómetros, lo que convierte a Cucullú en una opción perfecta para una escapada de ida y vuelta en el día, aunque también es posible pasar la noche en alguno de los pocos hospedajes rurales y disfrutar la experiencia completa.