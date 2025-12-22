Escapadas por Buenos Aires: el pueblo rural que hace bien a la salud por sus aguas curativas

General Belgrano también es reconocida por su parque termal, el complejo Termas del Salado. Se trata de un predio que posee 46 mil metros cuadrados forestados en los que se puede disfrutar de los locales de comida, quinchos, complejos con piletas y lugares para hospedarse.

Las Termas del Salado tienen una pileta cubierta y tres semicubiertas en las que las temperaturas varían en sus aguas termales. En verano y primavera habilitan dos piscinas adicionales con agua fría, aunque sin propiedades minerales.

Dónde queda a General Belgrano

General Belgrano es una ciudad a tan solo 162 km de la Ciudad de Buenos Aires, un destino tranquilo y lleno de encantos. Viajando menos de dos horas, vas a encontrar una gran alternativa para desconectar de la rutina.

Cómo llegar a General Belgrano

Para llegar a la ciudad en auto hay que tomar la Ruta Nacional 1, luego la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires son 162 kilómetros y alrededor de dos horas de viaje.