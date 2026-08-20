Escapadas por Buenos Aires: el pueblo en el que se come muy bien y ayuda a desconectar de la rutina

Tiene un menú que ofrece entrada, picada de quesos, un plato principal que puede ser carne o pastas caseras, y un postre por persona.

Dónde queda y cómo llegar a Ramón Biaus

Esta pequeña localidad está ubicada a pocos kilómetros de Chivilcoy, solamente tiene 200 habitantes y ofrece la mejor gastronomía de la provincia de Buenos Aires.

Desde CABA hasta Ramón Biaus hay 188 kilómetros. Se debe tomar Acceso Oeste hasta Luján y Ruta 5. Antes de llegar a Chivilcoy, girar a la izquierda por Ruta 30. Una vez en La Rica, desviar hacia la derecha por un camino de tierra durante 18 kilómetros.

Podés llegar en auto, micros de larga distancia o combis que van hasta Chivilcoy, localidad bonaerense que se encuentra a 25 kilómetros de Ramón Biaus.

En caso de que quieras viajar en transporte público, podés llegar en la línea del tren Sarmiento, saliendo desde Once hasta Chivilcoy.