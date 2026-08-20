Ahorró durante 9 años para comprarse un terreno y acabó construyendo una casa con plástico reciclado
El proceso de construcción le llevó ocho años adicionales a Cindy Mora, oriunda de Costa Rica. Conocé acá su historia.
Acceder a la vivienda propia representa uno de los objetivos más complejos de alcanzar en la actualidad, especialmente para quienes cuentan con recursos económicos escasos. Sin embargo, en Costa Rica, una historia de perseverancia demuestra que existen alternativas innovadoras frente a los altos costos del mercado inmobiliario tradicional.
Cindy Mora y su hijo Fabrizio lograron concretar el sueño del hogar propio tras un esfuerzo prolongado en distintas etapas. Primero, Cindy dedicó nueve años exclusivamente al ahorro para adquirir la parcela donde más tarde levantarían la estructura. Ante la imposibilidad financiera de afrontar una obra convencional, la familia optó por una solución pionera: edificar la vivienda utilizando bloques de plástico reciclado.
El proceso constructivo demandó otros ocho años de trabajo constante. Tras casi dos décadas de dedicación combinada entre el ahorro del terreno y la edificación ecológica, la familia logró radicarse de forma definitiva en el barrio Lámparas de Alajuelita, a las afueras de San José, marcando un antecedente de sustentabilidad en la región.
Una vivienda ecológica de siete toneladas de residuos que revoluciona el acceso a la propiedad
Con la transformación de más de 8.000 kilos de desechos plásticos en bloques de construcción, la ONG Hábitat para la Humanidad Costa Rica impulsó junto a Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto la edificación de una estructura compuesta por más de 800 piezas de plástico reutilizado.
A pesar de su innovadora materia prima, el inmueble no sacrifica funcionalidad ni estética: posee cimientos sólidos, techado, instalaciones de plomería y electricidad, además de aberturas tradicionales que le otorgan el aspecto exterior de cualquier residencia convencional.
Este desarrollo sienta un precedente en la arquitectura social y sustentable al ofrecer una alternativa accesible y de menor costo frente a los materiales tradicionales. Además de dar respuesta a la crisis habitacional, el modelo presenta un impacto ecológico directo al reinsertar toneladas de residuos en el ciclo productivo.
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