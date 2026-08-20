Ahorró durante 9 años para comprarse un terreno y acabó construyendo una casa con plástico reciclado

Cindy Mora y su hijo Fabrizio lograron concretar el sueño del hogar propio tras un esfuerzo prolongado en distintas etapas. Primero, Cindy dedicó nueve años exclusivamente al ahorro para adquirir la parcela donde más tarde levantarían la estructura. Ante la imposibilidad financiera de afrontar una obra convencional, la familia optó por una solución pionera: edificar la vivienda utilizando bloques de plástico reciclado.