Turismo por Argentina: la villa norteña con historia ferroviaria que le encanta a los viajeros
En el sur de Salta existe un pequeño pueblo que conserva las huellas de un ambicioso proyecto ferroviario que quedó inconcluso.
Salta es conocida por sus paisajes montañosos, quebradas y pueblos llenos de historia, pero también guarda rincones mucho menos transitados que sorprenden por su pasado. Uno de ellos es una pequeña localidad que nació alrededor del ferrocarril y que hoy conserva parte de aquel legado.
El pueblo tuvo su período de mayor movimiento a comienzos del siglo XX, cuando formaba parte del proyecto del Ramal C13, una obra que buscaba conectar Salta con Chile atravesando los Valles Calchaquíes y la Quebrada de las Conchas.
Durante aquellos años funcionaron comercios, hoteles, galpones ferroviarios, correo y servicios vinculados al movimiento de pasajeros y trabajadores. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a completarse y con el tiempo el lugar perdió buena parte de su población.
Hoy mantiene una comunidad muy pequeña y se convirtió en una opción llamativa para quienes disfrutan del turismo histórico, los paisajes tranquilos y los pueblos que parecen detenidos en el tiempo.
Qué se puede hacer en Alemania
Uno de los principales atractivos es recorrer los restos de su pasado ferroviario. La antigua estación, los galpones y otras construcciones vinculadas al tren permiten imaginar el movimiento que tuvo la localidad durante sus años de mayor actividad.
También resulta interesante caminar por sus calles y observar las construcciones antiguas que todavía permanecen en pie. El silencio y la escasa cantidad de habitantes generan una atmósfera muy diferente a la de otros destinos turísticos más concurridos de Salta.
El pueblo también despierta curiosidad por el origen de su nombre. Existen diferentes versiones, entre ellas la posible relación con una antigua estancia, la presencia de trabajadores vinculados al ferrocarril o incluso denominaciones anteriores de la zona. Ninguna de estas explicaciones quedó establecida de manera definitiva, lo que suma cierto misterio a su historia.
Además, su entorno natural lo convierte en un lugar atractivo para sacar fotografías, realizar caminatas tranquilas y contemplar los paisajes del sur salteño. Por su ubicación, también puede formar parte de un recorrido más amplio por la Quebrada de las Conchas y otros puntos de los Valles Calchaquíes.
Dónde queda y cómo llegar a Alemania
Alemania se encuentra al sur de la ciudad de Salta, dentro del departamento Guachipas y muy cerca de la Quebrada de las Conchas. Su ubicación permite incorporarla fácilmente a un viaje por algunos de los paisajes más conocidos de la provincia.
Desde la ciudad de Salta se puede llegar en auto tomando la Ruta Nacional 68 en dirección hacia Cafayate. El recorrido atraviesa distintos pueblos y zonas de montaña hasta llegar al acceso a Alemania.
Por encontrarse sobre uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia, el viaje puede combinarse con una visita a Cafayate, la Quebrada de las Conchas y otros puntos de los Valles Calchaquíes.
Visitar Alemania permite conocer un rincón diferente de Salta, donde la historia del ferrocarril, el silencio y las construcciones antiguas mantienen viva la identidad de una localidad que alguna vez soñó con convertirse en un punto clave de conexión con Chile.
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