Turismo por Argentina: la villa norteña con historia ferroviaria que le encanta a los viajeros

También resulta interesante caminar por sus calles y observar las construcciones antiguas que todavía permanecen en pie. El silencio y la escasa cantidad de habitantes generan una atmósfera muy diferente a la de otros destinos turísticos más concurridos de Salta.

El pueblo también despierta curiosidad por el origen de su nombre. Existen diferentes versiones, entre ellas la posible relación con una antigua estancia, la presencia de trabajadores vinculados al ferrocarril o incluso denominaciones anteriores de la zona. Ninguna de estas explicaciones quedó establecida de manera definitiva, lo que suma cierto misterio a su historia.

Además, su entorno natural lo convierte en un lugar atractivo para sacar fotografías, realizar caminatas tranquilas y contemplar los paisajes del sur salteño. Por su ubicación, también puede formar parte de un recorrido más amplio por la Quebrada de las Conchas y otros puntos de los Valles Calchaquíes.

Dónde queda y cómo llegar a Alemania

Alemania se encuentra al sur de la ciudad de Salta, dentro del departamento Guachipas y muy cerca de la Quebrada de las Conchas. Su ubicación permite incorporarla fácilmente a un viaje por algunos de los paisajes más conocidos de la provincia.

Desde la ciudad de Salta se puede llegar en auto tomando la Ruta Nacional 68 en dirección hacia Cafayate. El recorrido atraviesa distintos pueblos y zonas de montaña hasta llegar al acceso a Alemania.

Por encontrarse sobre uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia, el viaje puede combinarse con una visita a Cafayate, la Quebrada de las Conchas y otros puntos de los Valles Calchaquíes.

Visitar Alemania permite conocer un rincón diferente de Salta, donde la historia del ferrocarril, el silencio y las construcciones antiguas mantienen viva la identidad de una localidad que alguna vez soñó con convertirse en un punto clave de conexión con Chile.