Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con el sánguche de miga más rico y grande

La celebración tiene como emblema el famoso récord del sánguche más grande del mundo, que simboliza la creatividad, la unión y el orgullo de la comunidad. Además, los visitantes pueden disfrutar de stands de artesanías, productos locales y presentaciones musicales, todo en un ambiente festivo y familiar.

Dónde queda Alberdi

Alberdi pertenece al partido de Leandro N. Alem, en la provincia de Buenos Aires, y cuenta con poco más de 4.000 habitantes. Su tranquilidad, sus calles arboladas y su entorno de campo lo convierten en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y vivir una experiencia más cercana a la naturaleza y las tradiciones argentinas.

Rodeado de amplios campos agrícolas y pequeños arroyos, el paisaje invita a realizar paseos al aire libre, actividades rurales o simplemente disfrutar de un fin de semana de descanso.

Cómo llegar a Alberdi

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar en auto tomando la Autopista Riccheri y luego empalmando con la Ruta Provincial 6, que conecta directamente con la localidad. Otra opción es circular por la Ruta Provincial 205, atravesando distintos pueblos rurales que ofrecen vistas únicas del interior bonaerense.

Además, Alberdi se encuentra cerca de otros destinos atractivos como Lobos, San Miguel del Monte, Brandsen y la Reserva Natural Otamendi, lo que permite combinar la visita con actividades de turismo rural, historia y naturaleza.