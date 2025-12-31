Escapadas en Buenos Aires: el pueblo para hacer de todo, desde pescar, nadar y pasear en bicicleta o kayak
A menos de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino poco conocido que combina agua fresca, naturaleza y tranquilidad.
En la provincia de Buenos Aires abundan las opciones para hacer turismo, pero no todas logran mantener un perfil bajo y auténtico. Mientras muchos viajeros eligen playas o ciudades más concurridas, otros buscan alternativas distintas, donde el contacto con la naturaleza sea el verdadero protagonista. Aparece como una joya escondida, perfecta para escapadas cortas en familia, en pareja o con amigos.
El clima invita a salir de la ciudad y descubrir rincones donde el verde, el agua y el aire puro ofrecen un verdadero respiro. Sin multitudes ni largas horas de viaje, este pueblo se posiciona como una opción ideal para quienes quieren relajarse y disfrutar de actividades al aire libre.
Qué se puede hacer en "Tapalqué"
Uno de los grandes atractivos del pueblo es la Costanera del Arroyo Tapalqué, que se extiende por más de diez kilómetros de espacios arbolados. Allí, el sonido del agua y los pájaros reemplaza al ruido urbano y permite disfrutar de pesca, caminatas, running, ciclismo, natación y paseos en kayak, todo en un entorno natural y seguro.
Otro punto clave es el Balneario Municipal, verdadero corazón recreativo de la localidad. Durante todo el año se realizan actividades culturales, deportivas y sociales. El predio cuenta con fogones, hornos de barro, juegos para chicos y canchas deportivas, lo que lo convierte en un espacio ideal para pasar el día completo.
Tapalqué también dispone de un natatorio climatizado, una opción perfecta para quienes buscan actividades bajo techo. Además, el pueblo es reconocido por su tradicional Fiesta de la Torta Negra, un evento que reúne a vecinos y turistas para compartir sabores típicos y tradiciones locales.
Dónde queda "Tapalqué"
Tapalqué se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad. Su ubicación estratégica y la cercanía con otras localidades hacen que sea un destino práctico para una escapada de fin de semana o incluso para una salida de un solo día.
A diferencia de otros destinos más populares, conserva su esencia de pueblo, con calles tranquilas, paisajes abiertos y un ritmo ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza sin aglomeraciones.
Cómo llegar a "Tapalqué"
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego por la Ruta Provincial 51. El viaje demora entre tres y cuatro horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.
También existe la posibilidad de viajar mediante servicios de transporte o combis turísticas, que suelen ofrecer salidas desde distintos puntos del AMBA, especialmente durante fines de semana y feriados largos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario