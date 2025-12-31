Escapadas en Buenos Aires: el pueblo para hacer de todo, desde pescar, nadar y pasear en bicicleta o kayak

Dónde queda "Tapalqué"

Tapalqué se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad. Su ubicación estratégica y la cercanía con otras localidades hacen que sea un destino práctico para una escapada de fin de semana o incluso para una salida de un solo día.

A diferencia de otros destinos más populares, conserva su esencia de pueblo, con calles tranquilas, paisajes abiertos y un ritmo ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza sin aglomeraciones.

Cómo llegar a "Tapalqué"

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego por la Ruta Provincial 51. El viaje demora entre tres y cuatro horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

También existe la posibilidad de viajar mediante servicios de transporte o combis turísticas, que suelen ofrecer salidas desde distintos puntos del AMBA, especialmente durante fines de semana y feriados largos.