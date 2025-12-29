Escapadas por Buenos Aires: el destino rural con paisajes únicos y con cultura de campo
Un destino con vistas increíbles, árboles y una costanera para refrescarnos sin necesidad de planificar un viaje largo.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Sin la necesidad de viajar demasiado lejos de sus hogares, los habitantes de la ciudad y sus alrededores pueden visitar distintos destinos repletos de actividades, gastronomía y paisajes para disfrutar y descansar durante el fin de semana.
Qué se puede hacer en General Belgrano
Este pueblo es el único construido sobre el río Salado, por lo que se destaca su costanera que cuenta con dos balnearios principales y actividades recreativas para todos los gustos. Entre ellas, piletas, parrillas, espacios de deportes y opciones gastronómicas.
El camping municipal ofrece la posibilidad de pescar pejerreyes y carpas, y todas las instalaciones necesarias para pasar unos días al aire libre. Además, tiene varias alternativas de cabañas y alojamientos para disfrutar de un viaje corto.
Otra de sus grandes atracciones es el bosque encantado, como lo llamó el periodista Don Justo Piernes en 1968, una reserva natural llena de senderos y vegetación para disfrutar de la naturaleza. Entre los árboles que se pueden apreciar están los robles, los eucaliptos y otras especies exóticas, como el ginkgo biloba.
General Belgrano también es reconocida por su parque termal, el complejo Termas del Salado. Se trata de un predio que posee 46 mil metros cuadrados forestados en los que se puede disfrutar de los locales de comida, quinchos, complejos con piletas y lugares para hospedarse.
Las Termas del Salado tienen una pileta cubierta y tres semicubiertas en las que las temperaturas varían en sus aguas termales. En verano y primavera habilitan dos piscinas adicionales con agua fría, aunque sin propiedades minerales.
Dónde queda a General Belgrano
General Belgrano es una ciudad a tan solo 162 km de la Ciudad de Buenos Aires, un destino tranquilo y lleno de encantos. Viajando menos de dos horas, vas a encontrar una gran alternativa para desconectar de la rutina.
Cómo llegar a General Belgrano
Para llegar a la ciudad en auto hay que tomar la Ruta Nacional 1, luego la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires son 162 kilómetros y alrededor de dos horas de viaje.
