Escapadas en Buenos Aires: el pueblo a menos de dos horas distancia para relajar
Un destino no tan conocido para desconectarse y disfrutar de experiencias sensoriales a poco tiempo de la ciudad.
Este destino enamora a quienes buscan desconectar de la rutina porteña y disfrutar de la calma del campo. Ubicada a poco más de 110 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta ciudad combina tradiciones gauchas, actividades al aire libre y una arquitectura colonial que transporta a sus visitantes a otra época.
Con una oferta diversa que incluye desde cabalgatas hasta visitas a museos, Areco se presenta como el lugar ideal para un fin de semana diferente. Además, sus espacios verdes y su lago lo convierten en un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.
Las actividades para hacer en San Antonio de Areco
En San Antonio de Areco, las opciones para disfrutar son amplias y variadas. Entre las propuestas al aire libre se destacan las cabalgatas de "Areco al Paso", que permiten recorrer los rincones más pintorescos de la ciudad y apreciar sus paisajes únicos.
Las estancias también son protagonistas en este destino. "El Paraíso" es un predio de ocho kilómetros ideal para pasar un día de campo en un entorno arbolado. Otras opciones populares son "La Fiorita", que conserva una casa de campo del siglo XIX, y "El Ombú de Areco", famosa por su hospitalidad. En cada una, la cultura gaucha y la tradición rural son el eje principal de la experiencia.
Para los interesados en la historia y la arquitectura, la ciudad cuenta con casas históricas que reflejan su pasado colonial, como la Casa de Doña Catalina Martinelli y la Casa de Los Martínez. Además, se pueden visitar museos como el Centro Cultural Usina Vieja o el Museo de Ayer y Hoy, que exhiben la riqueza cultural de la región.
La ciudad tiene actividades para todos los gustos. Si bien las estancias y las cabalgatas son populares, su lago es otro de los atractivos principales, ideal para pesca y deportes acuáticos. Es uno de los lugares preferidos por los bonaerenses para relajarse y disfrutar del agua.
Los fanáticos de la cultura también encontrarán mucho para explorar. Talleres de orfebrería, como el de Draghi, o salones históricos como el Guerrico ofrecen un recorrido por las raíces de la región. Además, Areco organiza eventos y festivales que resaltan la música, la danza y la gastronomía típica, haciendo de cada visita una experiencia inolvidable.
San Antonio de Areco combina tradición, naturaleza y accesibilidad, convirtiéndose en un destino perfecto para una escapada tranquila a pocos kilómetros de Buenos Aires.
Dónde queda San Antonio de Areco
San Antonio de Areco se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, siendo la ciudad cabecera del partido homónimo. Está a 113 kilómetros de la capital y se puede llegar fácilmente en auto a través de la Ruta Nacional N°8.
Este pueblo rural limita con localidades como Exaltación de la Cruz al este y Baradero al norte, lo que lo convierte en un punto estratégico para escapadas. Su cercanía y accesibilidad hacen de Areco una opción ideal para quienes desean cambiar de aire sin recorrer grandes distancias.
Cómo llegar a San Antonio de Areco
El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de aproximadamente 46 min. Se puede llegar por la Ruta Nacional N° 8, a 2 Km del cruce con las Ruta Provincial N° 41.
