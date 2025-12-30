Escapadas en Buenos Aires: el pueblo a menos de dos horas distancia para relajar

La ciudad tiene actividades para todos los gustos. Si bien las estancias y las cabalgatas son populares, su lago es otro de los atractivos principales, ideal para pesca y deportes acuáticos. Es uno de los lugares preferidos por los bonaerenses para relajarse y disfrutar del agua.

Los fanáticos de la cultura también encontrarán mucho para explorar. Talleres de orfebrería, como el de Draghi, o salones históricos como el Guerrico ofrecen un recorrido por las raíces de la región. Además, Areco organiza eventos y festivales que resaltan la música, la danza y la gastronomía típica, haciendo de cada visita una experiencia inolvidable.

San Antonio de Areco combina tradición, naturaleza y accesibilidad, convirtiéndose en un destino perfecto para una escapada tranquila a pocos kilómetros de Buenos Aires.

Dónde queda San Antonio de Areco

San Antonio de Areco se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, siendo la ciudad cabecera del partido homónimo. Está a 113 kilómetros de la capital y se puede llegar fácilmente en auto a través de la Ruta Nacional N°8.

Este pueblo rural limita con localidades como Exaltación de la Cruz al este y Baradero al norte, lo que lo convierte en un punto estratégico para escapadas. Su cercanía y accesibilidad hacen de Areco una opción ideal para quienes desean cambiar de aire sin recorrer grandes distancias.

Cómo llegar a San Antonio de Areco