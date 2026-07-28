Muerte en Cataratas del Iguazú: el comunicado de la empresa de turismo tras el accidente fatal

Desde la compañía confirmaron que "las autoridades competentes investigarán las causas del accidente", y se apresuraron en aclarar que "la empresa está cooperando plenamente, proporcionando toda la información necesaria para la investigación".

Por el momento se suspendieron todas las excursiones de Macuco Safari, pero sus encargados aseguraron que "cuenta con todas las certificaciones y licencias necesarias, y que opera con vehículos eléctricos y embarcaciones modernas y seguras".

Recién esta semana empezó a normalizarse el flujo de turismo del lado argentino de las Cataratas del Iguazú después de que el Gobierno de Misiones diera por finalizado el alerta por subida del río, que llegó a tener un caudal cinco veces más voluminoso que lo habitual.

Tras realizar un monitoreo constante y constatar la estabilización del caudal en 6.370 metros cúbicos por segundo, la administración del Parque Nacional Iguazú —en conjunto con la concesionaria del Área Cataratas, Iguazú Argentina S.A.— informó que a partir de este lunes 27 de julio a las 08:00 horas quedará formalmente reabierto el emblemático Circuito Garganta del Diablo.