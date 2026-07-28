Muerte en Cataratas del Iguazú: el comunicado de la empresa de turismo tras el accidente fatal
Una embarcación de la compañía Macuco Safari volcó este martes en el río Iguazú y una de las seis personas que viajaban a bordo falleció en el acto.
La empresa de turismo Macuco Safari, responsable por la embarcación que volcó este martes durante una excursión por las Cataratas del Iguazú, publicó en las últimas horas un comunicado oficial a propósito del accidente en el que murió un hombre de 26 años.
El comunicado de la empresa de turismo tras la tragedia en Cataratas del Iguazú
"Macuco Safari informa que alrededor del mediodía de este martes, se produjo un accidente con una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Seis personas viajaban a bordo, incluyendo cuatro turistas neerlandeses", confirmaron.
La compañía precisó que "todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente", y que "dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu".
"A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció", señalaron en referencia al turista neerlandés de 26 años que falleció, y al hombre de 49, también de los Países Bajos, que sigue internado.
"La empresa expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los turistas y extiende sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Continúa brindando asistencia a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario", aseguraron desde Macuco Safari, que tiene 35 años de experiencia operando en el Parque Nacional Iguazú.
Desde la compañía confirmaron que "las autoridades competentes investigarán las causas del accidente", y se apresuraron en aclarar que "la empresa está cooperando plenamente, proporcionando toda la información necesaria para la investigación".
Por el momento se suspendieron todas las excursiones de Macuco Safari, pero sus encargados aseguraron que "cuenta con todas las certificaciones y licencias necesarias, y que opera con vehículos eléctricos y embarcaciones modernas y seguras".
Recién esta semana empezó a normalizarse el flujo de turismo del lado argentino de las Cataratas del Iguazú después de que el Gobierno de Misiones diera por finalizado el alerta por subida del río, que llegó a tener un caudal cinco veces más voluminoso que lo habitual.
Tras realizar un monitoreo constante y constatar la estabilización del caudal en 6.370 metros cúbicos por segundo, la administración del Parque Nacional Iguazú —en conjunto con la concesionaria del Área Cataratas, Iguazú Argentina S.A.— informó que a partir de este lunes 27 de julio a las 08:00 horas quedará formalmente reabierto el emblemático Circuito Garganta del Diablo.
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