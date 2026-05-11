En qué barrios de Buenos Aires conviene invertir en casas y poner a alquilar
Zonaprop realizó un estudio que mostró que la rentabilidad bruta anual se ubicó en 5,62%, lo que representa un fuerte aumento respecto de los meses anteriores.
El mercado de alquileres en Buenos Aires mostró una mejora en su relación con los precios de venta durante marzo, lo que vuelve a posicionarlo como una opción más atractiva para los inversores. De acuerdo con un estudio de Zonaprop, la rentabilidad bruta anual alcanzó el 5,62%, marcando un incremento respecto de los meses previos.
En este escenario, el plazo para recuperar el capital invertido en una propiedad también mostró una mejora: el retorno se alcanza en aproximadamente 17,8 años de alquiler, lo que representa una reducción del 6,4% en comparación con el año anterior.
Alquileres: en qué barrio de CABA conviene invertir
La rentabilidad de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires no es uniforme y varía mucho según la zona. Los barrios del sur se destacan como los más atractivos para los inversores, ya que combinan precios de compra más bajos con alquileres competitivos. En ese grupo, Lugano encabeza los retornos, seguido por Nueva Pompeya y Parque Avellaneda, que también muestran porcentajes elevados.
En contraste, los barrios de mayor valor inmobiliario presentan rendimientos más bajos. Puerto Madero se ubica último en el ranking por su rentabilidad reducida, mientras que Núñez y Palermo también registran cifras moderadas debido al alto costo de las propiedades.
Cuánto cuesta un alquiler
Según datos de Zonaprop, en los últimos tres meses los precios de publicación de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 9,6%, mientras que solo en marzo el incremento fue del 3%. En la comparación interanual, el aumento acumulado llega al 34,7%, reflejando una tendencia sostenida al alza en el mercado.
En cuanto a los valores actuales, un monoambiente promedia los $704.704 mensuales, un dos ambientes alrededor de $814.659 y un tres ambientes cerca de $1.094.451 por mes, marcando diferencias según tamaño y ubicación.
Dentro del ranking de barrios más caros, Puerto Madero encabeza la lista con el alquiler promedio más alto, seguido por Núñez y Palermo. En el otro extremo, Lugano se mantiene como la opción más accesible, acompañado por Floresta y Liniers, que presentan los valores más bajos dentro de la ciudad.
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