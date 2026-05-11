En qué barrios de Buenos Aires conviene invertir en casas y poner a alquilar

Buenos Aires edificios.jpg Puerto Madero es el barrio más caro de CABA para alquilar.

En contraste, los barrios de mayor valor inmobiliario presentan rendimientos más bajos. Puerto Madero se ubica último en el ranking por su rentabilidad reducida, mientras que Núñez y Palermo también registran cifras moderadas debido al alto costo de las propiedades.

Cuánto cuesta un alquiler

Según datos de Zonaprop, en los últimos tres meses los precios de publicación de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 9,6%, mientras que solo en marzo el incremento fue del 3%. En la comparación interanual, el aumento acumulado llega al 34,7%, reflejando una tendencia sostenida al alza en el mercado.

En cuanto a los valores actuales, un monoambiente promedia los $704.704 mensuales, un dos ambientes alrededor de $814.659 y un tres ambientes cerca de $1.094.451 por mes, marcando diferencias según tamaño y ubicación.

Dentro del ranking de barrios más caros, Puerto Madero encabeza la lista con el alquiler promedio más alto, seguido por Núñez y Palermo. En el otro extremo, Lugano se mantiene como la opción más accesible, acompañado por Floresta y Liniers, que presentan los valores más bajos dentro de la ciudad.