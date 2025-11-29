Escapadas en Buenos Aires: el rincón europeo de la Ciudad para visitar y sacar fotos

Aunque la calle continúa y conecta con otras vías hasta llegar a Avenida del Libertador, este segmento en particular es considerado una joya escondida: un pequeño corredor urbano que invita a caminar sin apuro y disfrutar la calma en medio del ruido porteño.

Además, a pocos metros se esconde otro secreto: el Pasaje General Paz, un corredor privado construido en 1925 que atraviesa un antiguo conjunto habitacional diseñado por el ingeniero Pedro Vinent, el mismo creador del Barrio Inglés de Caballito. Otra parada imperdible para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.

Cómo llegar al Pasaje Gorostiaga

Llegar es muy sencillo, incluso para quienes no están familiarizados con la zona. Estas son las alternativas más cómodas:

Subte: línea D, estación José Hernández o Olleros, ambas a pocas cuadras.

Colectivos por Avenida Cabildo: 29, 39, 41, 57, 60, 67, 68, 152 y más.

Tren: línea Mitre, estación Colegiales, ubicada a unas cuadras del pasaje.

A pie o en bici: es un recorrido corto, seguro y muy agradable para realizar caminando.

Lo ideal es planear el paseo por la tarde, cuando la luz resalta los colores de las fachadas y el ambiente se vuelve aún más sereno. Es una escapada perfecta para quienes buscan arquitectura, calma, fotografía urbana o simplemente un rincón distinto dentro de la ciudad.