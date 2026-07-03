Escapadas por Buenos Aires: la localidad serrana con raíces francesas ideal para un viaje de descanso
Un destino con identidad inmigrante que se percibe en costumbres, celebraciones y en una memoria colectiva muy presente en la vida cotidiana.
Existe un pueblo de Buenos Aires donde la historia aparece donde menos se la espera. Pigüé no se parece del todo a otras localidades bonaerenses, porque su origen francés y su cercanía con el sistema serrano le dieron una personalidad propia.
El pueblo nació en 1884 con la llegada de colonos franceses provenientes de la región de Aveyron. Esa raíz inmigrante todavía se percibe en costumbres, celebraciones y en una memoria colectiva muy presente en la vida cotidiana.
Qué se puede hacer en Pigüé
Pigüé proviene del mapuche “Pi-Hué”, interpretado como lugar de encuentro o reunión, una definición que terminó encajando con la historia de un pueblo construido a partir de distintas tradiciones.
Muy cerca aparecen las sierras de Curamalal y sectores rurales que rompen con la clásica postal llana de Buenos Aires. Esa cercanía con el relieve le da al pueblo una escena diferente, más abierta a caminatas, aire libre y escapadas cortas.
También sostiene una vida urbana activa, con plazas cuidadas, gastronomía regional y fiestas populares que mantienen vigente la relación entre herencia europea y cultura bonaerense.
Uno de los hitos más reconocidos es la réplica de la Gruta de Lourdes, ubicada en las sierras cercanas, un sitio muy visitado que combina dimensión religiosa y paisaje natural, y que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos del pueblo.
Entre historia francesa, sierras y ritmo sereno, este pueblo de Buenos Aires ofrece una identidad mucho más singular de lo que muchos imaginan.
Dónde queda Pigüé
Pigüé queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es la ciudad principal del partido de Saavedra. Se encuentra a unos 545 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 134 kilómetros de Bahía Blanca.
Cómo llegar Pigüé
Para llegar a Pigüé desde CABA, la mejor opción es viajar en auto por la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 65, un trayecto que toma unas 6 horas y 33 minutos para recorrer 548 kilómetros. Las alternativas para realizar este viaje son:
En Auto (Ruta más rápida)
- Salir de la ciudad por la Autopista Riccheri hacia el Aeropuerto de Ezeiza.
- Continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y empalmar con la Ruta Nacional 205.
- Conducir por la RN205 pasando por Lobos, Saladillo y Bolívar.
- Al llegar a San Carlos de Bolívar, tomar la Ruta Provincial 65 hacia el sudoeste hasta Guaminí.
- Tomar la Ruta Nacional 33 en dirección sur, la cual te deja directo en el acceso a Pigüé (Avenida Rastreador Fournier).
En Colectivo (Ómnibus)
- Estaciones: Los micros parten desde la Terminal de Retiro o la Terminal de Liniers.
- Empresas: Plusmar, Cóndor Estrella y Jetmar ofrecen salidas diarias.
- Tiempo estimado: El viaje demora entre 7 y 8 horas según la cantidad de paradas intermedias.
En Tren (Combinado)
- Servicio: Podés tomar el tren de la Línea Roca desde la Estación Plaza Constitución.
- Destino: Viajar hasta la estación de Bahía Blanca u Olavarría (cuando los servicios de pasajeros de larga distancia se encuentran activos).
- Combinación: Desde allí deberás tomar un colectivo interurbano local para completar el tramo hasta Pigüé.
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