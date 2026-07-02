El pueblo secreto de Buenos Aires con unos muy pocos habitantes ideal para los que buscan tranquilidad

Entre esos edificios sobresale una panadería artesanal que se convirtió en punto de encuentro para turistas y vecinos. La plaza principal también concentra parte de la actividad social del paraje, ya que cerca de ahí sobreviven antiguos almacenes rurales que décadas atrás abastecían a trabajadores del campo y familias de la zona.

Uno de los espacios más curiosos de Azucena es una propiedad recuperada que hoy funciona como capilla. La transformación del edificio terminó por convertirse en uno de los lugares más fotografiados.

Además, los caminos rurales y los alrededores permiten disfrutar de caminatas tranquilas mientras se observan campos abiertos, árboles antiguos y pequeñas sierras.

Dónde queda Azucena

Azucena se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tandil. Este pequeño poblado está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad cabecera y a varias horas de Mar del Plata, en una zona llena campos abiertos y paisajes serranos.

Cómo llegar Azucena

El acceso más fácil hacia Azucena es por ruta desde la ciudad de Tandil, el pueblo se ubica a pocos kilómetros del centro urbano y puede alcanzarse en auto en pocos minutos a través de caminos provinciales y rurales en buen estado.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje demanda 360 kilómetros hasta Tandil, atravesando la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 30. Una vez ahí, sólo hay que avanzar hacia la zona rural donde aparece el paraje.

También existen servicios de micros de larga distancia que unen Buenos Aires con Tandil todos los días. Desde la terminal se puede continuar el recorrido en auto, remis o transporte local.