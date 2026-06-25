Las mejores escapadas cerca de Buenos Aires para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno

Otra de las alternativas destacadas es el Delta de Tigre, un clásico bonaerense donde el viaje comienza navegando entre ríos y canales. Allí se pueden realizar paseos en lancha, caminatas por la naturaleza y disfrutar de alojamientos ubicados en las islas.

Para quienes buscan combinar tranquilidad, bosque y playa, Cariló es uno de los destinos favoritos. Sus calles rodeadas de árboles permiten realizar caminatas, recorrer senderos naturales y disfrutar del mar incluso durante la temporada de invierno.

Por su parte, Campana ofrece una propuesta cercana a la ciudad con espacios verdes, actividades recreativas y opciones para pasar un día diferente. Mientras que Solís, en San Andrés de Giles, conserva el encanto de los pueblos rurales con estancias ideales para conocer la vida de campo.

Dónde quedan estas escapadas familiares

Estas opciones se encuentran distribuidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y se destacan por estar relativamente cerca de CABA.

Open Door está ubicado en el partido de Luján, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tigre se encuentra en la zona norte del Gran Buenos Aires y es una de las opciones más accesibles para una salida corta.

Campana está aproximadamente a una hora de la Capital Federal, mientras que Solís pertenece al partido de San Andrés de Giles y mantiene un ambiente rural perfecto para descansar. En tanto, Cariló se ubica sobre la Costa Atlántica bonaerense, a poco más de 350 kilómetros de Buenos Aires.

Cómo llegar a estas escapadas cerca de Buenos Aires

La mayoría de estos destinos pueden visitarse en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar a Open Door se debe tomar el Acceso Oeste en dirección hacia Luján, mientras que a Tigre se puede acceder por la zona norte mediante autopistas y transporte público.

Para viajar a Campana, el camino más utilizado es por la Ruta Nacional 9. En el caso de Solís, se llega mediante rutas provinciales que conectan con San Andrés de Giles.

Quienes quieran visitar Cariló deben dirigirse hacia la Costa Atlántica por la Ruta Provincial 2 y luego continuar por los caminos que conectan con la zona de Pinamar.

Gracias a su cercanía y variedad de propuestas, estos lugares se convierten en excelentes alternativas para disfrutar las vacaciones de invierno sin alejarse demasiado de Buenos Aires.