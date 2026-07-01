Escapadas cercanas: el pueblo secreto de Buenos Aires con solo 140 habitantes ideal para buscar tranquilidad
Un destino con entorno serrano, extensiones rurales y tranquilidad permanente que funciona como una alternativa ideal para cualquier momento del año.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Entre estaciones ferroviarias antiguas, calles de tierra y construcciones históricas, existen lugares donde el ritmo del día a día parece avanzar mucho más lento que en las grandes ciudades. Azucena forma parte de ese mapa..
Con apenas 140 habitantes, se volvió popular entre quienes buscan descansar lejos del bullicio de la ciudad. Su entorno serrano, las extensiones rurales y la tranquilidad permanente que se siente convierten al lugar en una alternativa ideal para una escapada corta durante cualquier momento del año.
Qué se puede hacer en Azucena
Uno de los mayores atractivos de Azucena pasa por recorrer el lugar caminando. Al ser un pueblo muy chico, se puede conocer cada rincón sin necesidad de vehículo, lo que te desconecta del movimiento habitual.
Frente a las antiguas vías ferroviarias existen varias construcciones históricas de ladrillo que todavía mantienen su estilo original.
Entre esos edificios sobresale una panadería artesanal que se convirtió en punto de encuentro para turistas y vecinos. La plaza principal también concentra parte de la actividad social del paraje, ya que cerca de ahí sobreviven antiguos almacenes rurales que décadas atrás abastecían a trabajadores del campo y familias de la zona.
Uno de los espacios más curiosos de Azucena es una propiedad recuperada que hoy funciona como capilla. La transformación del edificio terminó por convertirse en uno de los lugares más fotografiados.
Además, los caminos rurales y los alrededores permiten disfrutar de caminatas tranquilas mientras se observan campos abiertos, árboles antiguos y pequeñas sierras.
Dónde queda Azucena
Azucena se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tandil. Este pequeño poblado está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad cabecera y a varias horas de Mar del Plata, en una zona llena campos abiertos y paisajes serranos.
Cómo llegar Azucena
El acceso más fácil hacia Azucena es por ruta desde la ciudad de Tandil, el pueblo se ubica a pocos kilómetros del centro urbano y puede alcanzarse en auto en pocos minutos a través de caminos provinciales y rurales en buen estado.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje demanda 360 kilómetros hasta Tandil, atravesando la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 30. Una vez ahí, sólo hay que avanzar hacia la zona rural donde aparece el paraje.
También existen servicios de micros de larga distancia que unen Buenos Aires con Tandil todos los días. Desde la terminal se puede continuar el recorrido en auto, remis o transporte local.
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