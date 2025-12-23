Escapadas por Buenos Aires: la playa poco conocida para conocer en el verano y disfrutar de los paisajes

Marisol.png

Tiene una gran cantidad de opciones para alojarse: casas, departamentos, complejos y para los amantes de la naturaleza la opción de campings con amplias comodidades.

Recorrer El Sinuoso, una añosa arboleda de eucaliptus que invita a recorrer el serpenteante camino de ingreso a la villa balnearia.

Donde queda Oriente

Este pequeño balneario se encuentra en el corazón del sudeste bonaerense y se convirtió en un verdadero refugio para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Cómo llegar a Oriente

Se accede por la Ruta Nacional Nº 3, hasta el km 531, donde se debe desviar hacia la ruta provincial Nº 108 que llega hasta Oriente.