Escapadas por Buenos Aires: la playa poco conocida para conocer en el verano y disfrutar de los paisajes
Un lugar que funciona como una atractiva propuesta para disfrutar de las costas bonaerenses en paz y acompañarlas con un gran descanso cultural.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
La mayoría de las playas son conocidas y muy concurridas, mientras que otras pasan desapercibidas y son más bien desiertas, como es el caso de Marisol.
Qué se puede hacer en Oriente
Entre los puntos de interés más destacados se encuentra la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, una iglesia que refleja la impronta espiritual de la comunidad. Además, el pueblo posee monumentos en homenaje a los pioneros y un casco urbano que conserva la esencia de principios del siglo XX.
Este legado patrimonial lo convierte en un destino que atrae tanto a viajeros interesados en la historia como a quienes buscan entornos fotogénicos: sus fachadas pintorescas son hoy un imán para los amantes de la fotografía y las redes sociales.
Uno de los grandes atractivos de Oriente es su cercanía con el Balneario Marisol, ubicado a solo 22 kilómetros. Esta pequeña localidad costera, con apenas 160 habitantes, ofrece 35 kilómetros de playa virgen, médanos suaves y un ambiente relajado. En la década del 90, Diego Maradona eligió este lugar para veranear junto a Claudia Villafañe, Dalma y Gianina, convirtiéndolo en un sitio con un tinte histórico y afectivo para muchos argentinos.
- Tiene una gran cantidad de opciones para alojarse: casas, departamentos, complejos y para los amantes de la naturaleza la opción de campings con amplias comodidades.
- Recorrer El Sinuoso, una añosa arboleda de eucaliptus que invita a recorrer el serpenteante camino de ingreso a la villa balnearia.
- Visitar el Mirador Panorámico, que se encuentra ubicado en un punto preferencial sobre un sendero de dunas. Desde allí es posible contemplar el mar y el río.
- Conocer el Anfiteatro David Mathov, ubicado en calle Uruguay entre Córdoba y Corrientes. Los fines de semana de temporada se realizan espectáculos musicales, ya que su ubicación rodeado de árboles brinda una buena acústica para ello.
- Recorrer El Vimar, una playa ubicada sobre el Río Quequén Salado, es un lugar ideal para el descanso, la práctica de deportes náuticos y la pesca.
Donde queda Oriente
Este pequeño balneario se encuentra en el corazón del sudeste bonaerense y se convirtió en un verdadero refugio para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.
Cómo llegar a Oriente
Se accede por la Ruta Nacional Nº 3, hasta el km 531, donde se debe desviar hacia la ruta provincial Nº 108 que llega hasta Oriente.
