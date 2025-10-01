Escapadas en Buenos Aires: los barrios más misteriosos según la Inteligencia Artificial

La Boca: detrás del colorido de Caminito y la pasión futbolera, la zona guarda mitos sobre fantasmas de inmigrantes y marineros. La mezcla de tragedias en conventillos y relatos de ultratumba alimenta un costado oscuro que contrasta con lo turístico.

San Telmo: con sus casonas coloniales y calles empedradas, es un imán de misterios. Vecinos hablan de voces y lamentos que provienen de antiguas viviendas afectadas por la fiebre amarilla. Es un barrio donde lo histórico se funde con lo paranormal.

Congreso: más allá de la política, circulan rumores de apariciones en los túneles y edificios cercanos al Palacio del Congreso. La monumentalidad de la zona y su historia cargada de conflictos lo vuelven terreno fértil para leyendas.

Flores: aquí sobresale la célebre “Casa de los Leones”, una mansión que, según vecinos, está maldita. Entre rugidos, pasos y sombras, se consolidó como uno de los mitos urbanos más potentes de Buenos Aires.

En cada barrio, la historia oficial se cruza con lo inexplicable, construyendo un relato colectivo que mantiene vivo el costado oculto de la ciudad. Buenos Aires, más allá de sus cafés y teatros, también invita a perderse en sus leyendas urbanas.