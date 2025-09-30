Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 30 de septiembre
El último día del mes se presenta con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La primavera avanza con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a temperaturas agradables, tendencia que se mantendría este martes, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche; junto con marcas térmicas de entre 12 y 25 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el miércoles y el jueves también tendría buenas condiciones, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que rondarán los 11 y 12 grados de mínima, respectivamente; y los 23 de máxima.
El viernes se presentaría como la jornada más calurosa de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 26 grados; todavía con clima agradable y sin señales, hasta ahora, de precipitaciones.
El SMN no prevé precipitaciones en el AMBA tampoco para el fin de semana, también con temperaturas cálidas tanto para el sábado como para el domingo.
