Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de octubre
El primer día del mes se presenta también con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La primavera sigue con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a temperaturas agradables, tendencia que se mantendría este miércoles en el inicio de octubre, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles se presenta con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 11 y 23 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el jueves también tendría buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado, y temperaturas que rondarán los 12 grados de mínima, y los 23 de máxima.
El viernes se presentaría como la jornada más calurosa de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 26 grados; todavía con clima agradable y sin señales, hasta ahora, de precipitaciones.
El SMN ahora espera que las lluvias lleguen el sábado, jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 17 y 28 grados.
