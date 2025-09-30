Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes porteños que llevan la polenta a otro nivel
Estos espacios de la ciudad se caracterizan por ofrecer un ambiente cálido y familiar, perfecto para sumergirse en sus especialidades. Los detalles en la nota.
La polenta es uno de los clásicos de la cocina de Buenos Aires que no pierden vigencia, incluso cuando las temperaturas empiezan a subir. Más allá de ser un plato asociado al invierno, es tal su sabor que se mantiene activo en cualquier época del año.
En CABA, no todos los bodegones logran prepararla con la textura cremosa que tanto disfrutan los comensales. Solo unos pocos lugares se distinguen por ofrecer una polenta perfecta, acompañada de un ambiente cálido y amigable que invita a compartir. "Saeta Café" y "Perón Perón Restó Bar" son los más valorados en la actualidad.
Las especialidades de "Saeta Café"
En San Telmo, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, se encuentra "Saeta Café", un espacio abierto desde 1962 por una familia de inmigrantes españoles. Si bien atravesó un largo cierre a comienzos de los 2000, volvió a levantar sus persianas para deleitar el paladar de sus comensales.
Entre las propuestas más destacadas sobresale la polenta acompañada con ragú de cordero y hongos, un plato sabroso que conquista a quienes lo prueban. El café funciona en la esquina de Chile al 600 y abre de martes a viernes hasta la medianoche, los sábados hasta la una de la mañana y los domingos en horario reducido hasta las 20.
Las especialidades de "Perón Perón Restó Bar"
Con locales en Palermo, San Telmo y Lanús, "Perón Perón Restó Bar" se convirtió en un referente porteño donde la gastronomía se entrelaza con la cultura ligada al peronismo.
Dentro de su carta resalta el “Peroncho hasta los huesos”, un osobuco que se cocina lentamente durante seis horas para alcanzar una textura tierna e inigualable. La preparación se sirve en paellera junto a polenta cremosa. Estas son las ubicaciones de este emblemático sitio:
- San Telmo: Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Lanús: 9 de Julio 1999. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Palermo: Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02.
