Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes porteños que llevan la polenta a otro nivel

Las especialidades de "Perón Perón Restó Bar"

Con locales en Palermo, San Telmo y Lanús, "Perón Perón Restó Bar" se convirtió en un referente porteño donde la gastronomía se entrelaza con la cultura ligada al peronismo.

Dentro de su carta resalta el “Peroncho hasta los huesos”, un osobuco que se cocina lentamente durante seis horas para alcanzar una textura tierna e inigualable. La preparación se sirve en paellera junto a polenta cremosa. Estas son las ubicaciones de este emblemático sitio: