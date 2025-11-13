Escapadas por Buenos Aires: el pueblo cerca de la ciudad y que tiene pocos habitantes
A solo unos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se esconde un rincón poco conocido, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de la tranquilidad del campo.
En la provincia de Buenos Aires, existen pequeños pueblos rurales que parecen detenidos en el tiempo. Son esos lugares que mantienen su esencia, su calma y su hospitalidad intactas, ideales para una escapada corta sin alejarse demasiado de la ciudad.
Entre esas joyas escondidas hay un destino que sorprende por su encanto y su historia. Con muy pocos habitantes, calles de tierra y una atmósfera de serenidad absoluta, este pueblo se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza y reencontrarse con la vida sencilla del interior bonaerense.
Los fines de semana, recibe visitantes que llegan atraídos por sus paisajes rurales, sus antiguas construcciones y su propuesta gastronómica tradicional. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse, donde se puede caminar sin apuro, conversar con los vecinos y saborear una comida casera bajo el sol.
Qué se puede hacer en Plomer
Este pequeño pueblo ofrece una experiencia auténtica y relajada. Uno de sus principales atractivos es su antigua estación de tren, un ícono del pasado ferroviario de la provincia que aún conserva su estructura original. Formaba parte del histórico ramal de trocha angosta que unía General Las Heras con González Catán, y hoy funciona como punto de encuentro y paseo para quienes llegan de visita.
Los alrededores de la estación son perfectos para recorrer a pie o en bicicleta, disfrutando del paisaje pampeano y del silencio que caracteriza al lugar. También hay almacenes de campo y parrillas donde se puede probar lo mejor de la gastronomía local: empanadas, asado y postres caseros preparados por los propios vecinos.
Plomer invita a la desconexión total: sin grandes multitudes, sin tránsito ni ruido, solo naturaleza y calma. Es un destino ideal para pasar un día distinto o para quienes buscan una escapada de fin de semana cerca de Buenos Aires.
Dónde queda Plomer
Plomer pertenece al partido de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 20 kilómetros del centro de General Las Heras. Tiene menos de 200 habitantes y conserva la tranquilidad de los pueblos rurales del siglo pasado.
Sus calles de tierra, las casas bajas y el entorno verde lo convierten en un sitio ideal para descansar y conectar con la vida de campo sin recorrer grandes distancias.
Cómo llegar a Plomer
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Ezeiza–Cañuelas y continuar por la Ruta Provincial 200 hasta llegar al partido de General Las Heras. Desde allí, un desvío de unos pocos kilómetros conduce directamente al pueblo.
El camino es de fácil acceso y se encuentra en buen estado, lo que permite arribar tanto en auto como en moto o bicicleta. Otra opción es viajar en micro hasta General Las Heras y desde allí recorrer el tramo final en vehículo o remis.
A menos de dos horas del centro porteño, Plomer se presenta como una escapada ideal para quienes quieren disfrutar de un fin de semana distinto, rodeados de historia, verde y silencio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario