Escapadas por Buenos Aires: el pueblo cerca de la ciudad y que tiene pocos habitantes

Plomer invita a la desconexión total: sin grandes multitudes, sin tránsito ni ruido, solo naturaleza y calma. Es un destino ideal para pasar un día distinto o para quienes buscan una escapada de fin de semana cerca de Buenos Aires.

Dónde queda Plomer

image

Plomer pertenece al partido de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 20 kilómetros del centro de General Las Heras. Tiene menos de 200 habitantes y conserva la tranquilidad de los pueblos rurales del siglo pasado.

Sus calles de tierra, las casas bajas y el entorno verde lo convierten en un sitio ideal para descansar y conectar con la vida de campo sin recorrer grandes distancias.

Cómo llegar a Plomer

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Ezeiza–Cañuelas y continuar por la Ruta Provincial 200 hasta llegar al partido de General Las Heras. Desde allí, un desvío de unos pocos kilómetros conduce directamente al pueblo.

El camino es de fácil acceso y se encuentra en buen estado, lo que permite arribar tanto en auto como en moto o bicicleta. Otra opción es viajar en micro hasta General Las Heras y desde allí recorrer el tramo final en vehículo o remis.

A menos de dos horas del centro porteño, Plomer se presenta como una escapada ideal para quienes quieren disfrutar de un fin de semana distinto, rodeados de historia, verde y silencio.