Escapadas: el pueblo a minutos de Buenos Aires ideal para un fin de semana de relax
Un destino cercano que sorprende por su naturaleza, su laguna enorme y un museo único en el país.
ara dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de los lugares más atractivos para hacerlo es San Vicente, una pequeña localidad que ofrece un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza y la historia. A tan solo 50 kilómetros de la capital, este encantador destino permite a los visitantes sumergirse en la tranquilidad de sus paisajes y la riqueza de su legado cultural.
La laguna de San Vicente es el corazón de esta localidad y un espacio donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de diversas actividades al aire libre. Ya sea paseando por sus orillas, pescando o simplemente relajándose bajo el sol, este entorno natural es ideal para desconectar del estrés cotidiano. Además, la conexión histórica con Juan Domingo Perón y Eva Duarte añade un valor significativo a la visita.
Qué se puede hacer en San Vicente
El gran atractivo de San Vicente es su laguna, rodeada por un amplio balneario que ofrece zonas de descanso, parrillas, sombra y juegos. Se puede hacer kayak, caminatas o pesca deportiva, además de disfrutar de un picnic frente al agua.
Otro punto clave del paseo es el Museo 17 de Octubre, ubicado en la quinta donde vivieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte. El lugar guarda objetos personales, documentación y fotos históricas, y es además el sitio donde descansan los restos del expresidente, lo que lo convierte en un espacio de enorme valor simbólico.
Además, los fines de semana suele haber ferias de artesanías y productos regionales, y hay varias parrillas y restaurantes con platos bien argentinos, perfectos para completar el paseo con una buena comida.
Dónde queda San Vicente
San Vicente está ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a unos 57 km al sur de la Capital Federal. Se encuentra muy cerca de localidades como Alejandro Korn, Cañuelas y Brandsen, lo que lo vuelve un lugar muy accesible para escapadas de uno o dos días.
Cómo llegar a San Vicente
Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto tomando la Ruta Provincial 6, la Ruta Nacional 58 o la Ruta 210. El trayecto dura aproximadamente una hora, dependiendo del tránsito.
También se puede llegar en transporte público: el tren Roca llega hasta la estación Alejandro Korn, y desde allí hay colectivos locales que conectan con San Vicente. Algunas líneas de colectivo que van directo son la 79, 503, 435 y 404, según el punto de partida.
