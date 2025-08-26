Escapadas: el pueblo a minutos de Buenos Aires ideal para un fin de semana de relax

Además, los fines de semana suele haber ferias de artesanías y productos regionales, y hay varias parrillas y restaurantes con platos bien argentinos, perfectos para completar el paseo con una buena comida.

Dónde queda San Vicente

San Vicente está ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a unos 57 km al sur de la Capital Federal. Se encuentra muy cerca de localidades como Alejandro Korn, Cañuelas y Brandsen, lo que lo vuelve un lugar muy accesible para escapadas de uno o dos días.

Cómo llegar a San Vicente

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto tomando la Ruta Provincial 6, la Ruta Nacional 58 o la Ruta 210. El trayecto dura aproximadamente una hora, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar en transporte público: el tren Roca llega hasta la estación Alejandro Korn, y desde allí hay colectivos locales que conectan con San Vicente. Algunas líneas de colectivo que van directo son la 79, 503, 435 y 404, según el punto de partida.