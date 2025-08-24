Un tesoro escondido en la Quebrada: el pequeño pueblo jujeño para desconectar de la rutina

Dónde queda Santa Ana

Santa Ana del Valle Grande está ubicada en el departamento homónimo, al noreste de la provincia de Jujuy. El pueblo se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, un área protegida de gran valor ecológico. Su paisaje combina la aridez puneña con la vegetación exuberante de la selva de montaña, ofreciendo un escenario único en el país.

Cómo llegar a Santa Ana

Desde San Salvador de Jujuy, el trayecto es de unos 250 kilómetros atravesando caminos de cornisa y paisajes de altura. Otra opción es partir desde Humahuaca, recorriendo alrededor de 120 kilómetros por la Ruta Provincial 73, que atraviesa el imponente Abra Zenta. Si bien el camino es exigente, la recompensa está en las vistas y en la experiencia de llegar a un destino escondido, ideal para quienes buscan viajar fuera de lo común.