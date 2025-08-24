Un tesoro escondido en la Quebrada: el pequeño pueblo jujeño para desconectar de la rutina
Entre montañas, nubes y tradiciones andinas, este rincón del norte argentino se mantiene oculto al turismo masivo, pero deslumbra con su autenticidad.
En la provincia de Jujuy hay destinos que parecen suspendidos en el tiempo y que sorprenden a los viajeros que se animan a descubrirlos. Uno de esos lugares es Santa Ana del Valle Grande, un pequeño pueblo que combina naturaleza, historia y costumbres ancestrales en un entorno único.
Con apenas unos cientos de habitantes, este rincón jujeño se caracteriza por la tranquilidad y la posibilidad de vivir experiencias en contacto directo con su comunidad. No hay grandes hoteles ni estructuras turísticas, sino la oportunidad de convivir con un estilo de vida pausado, donde los colores de la cultura andina se mezclan con la inmensidad de la montaña.
La ubicación del pueblo, a más de 3.400 metros de altura, permite disfrutar de un fenómeno natural conocido como “cascada de nubes”, donde el cielo parece descender entre los cerros en una postal inolvidable. En un septiembre que invita a planificar escapadas y viajes por todo el país, este destino jujeño se convierte en una opción diferente para quienes buscan desconectar y dejarse llevar por la calma.
Qué se puede hacer en Santa Ana
El trekking es una de las actividades más elegidas, con senderos que recorren cerros, valles y bosques de Yungas. También se pueden hacer cabalgatas, avistaje de aves y caminatas interpretativas de flora y fauna. Los visitantes tienen la posibilidad de participar en experiencias comunitarias como la preparación de comidas típicas, el tejido artesanal o la recolección de hierbas medicinales.
Otro atractivo cultural es la vestimenta tradicional de los habitantes, especialmente de las mujeres, que usan polleras coloridas y rebozos bordados a mano. Además, Santa Ana forma parte del Qhapaq Ñan, el histórico Camino del Inca declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Dónde queda Santa Ana
Santa Ana del Valle Grande está ubicada en el departamento homónimo, al noreste de la provincia de Jujuy. El pueblo se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, un área protegida de gran valor ecológico. Su paisaje combina la aridez puneña con la vegetación exuberante de la selva de montaña, ofreciendo un escenario único en el país.
Cómo llegar a Santa Ana
Desde San Salvador de Jujuy, el trayecto es de unos 250 kilómetros atravesando caminos de cornisa y paisajes de altura. Otra opción es partir desde Humahuaca, recorriendo alrededor de 120 kilómetros por la Ruta Provincial 73, que atraviesa el imponente Abra Zenta. Si bien el camino es exigente, la recompensa está en las vistas y en la experiencia de llegar a un destino escondido, ideal para quienes buscan viajar fuera de lo común.
