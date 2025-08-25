Vacaciones en Jujuy: las espectaculares termas escondidas que pocos conocen
Un destino para el receso invernal con lugares mágicos, aguas relajantes y a muy pocos minutos de la ciudad capital.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Destacado por sus paisajes naturales y una rica historia que se mantiene vigente, un pueblo del Noroeste argentino acapara la atención de turistas nacionales y extranjeros. Las termas de Caimancito, ubicadas en el corazón de la provincia de Jujuy, se convirtieron en un destino ideal para quienes buscan una experiencia única de relajación y bienestar. Estas aguas termales, rodeadas de un entorno natural impresionante, ofrecen un refugio perfecto para desconectar del estrés cotidiano y revitalizar el cuerpo y la mente.
Las aguas terminales de Caimancito emergen a una temperatura que ronda los 40°C, lo que las hace especialmente efectivas para tratar diversas dolencias musculares y articulares.
Qué se puede hacer en las Termas de Caimancito
Sumergirse en estas cálidas piscinas naturales no solo alivia tensiones, sino que también mejora la circulación sanguínea, beneficiando tanto a quienes buscan alivio terapéutico como a quienes simplemente desean disfrutar de un momento de paz.
Las aguas termales tienen propiedades terapéuticas que las hacen muy beneficiosas para la salud. Estas son algunas de las principales:
- Minerales curativos: Las aguas termales están cargadas de minerales como azufre, hierro, magnesio, calcio y potasio, que tienen efectos positivos sobre el cuerpo. El azufre, por ejemplo, es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y puede ayudar en el tratamiento de afecciones de la piel como el acné, la psoriasis y la dermatitis.
- Mejora la circulación sanguínea: La inmersión en aguas termales calientes ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. Esto puede aliviar la tensión muscular y reducir la presión arterial, promoviendo un mejor flujo de sangre en todo el cuerpo.
- Alivio del dolor y relajación muscular: Las altas temperaturas de las aguas termales relajan los músculos, lo que puede aliviar dolores crónicos, como el dolor de espalda, la artritis y otros problemas articulares. La flotación en agua caliente también disminuye la presión sobre las articulaciones.
- Desintoxicación: El calor de las aguas termales puede ayudar a abrir los poros de la piel, lo que facilita la eliminación de toxinas a través del sudor. Este proceso de desintoxicación puede dejar la piel más limpia y revitalizada.
- Estimulación del sistema inmunológico: La exposición regular a las aguas termales puede fortalecer el sistema inmunológico. Los minerales presentes en el agua pueden ayudar a mejorar la respuesta inmune del cuerpo, haciéndolo más resistente a enfermedades.
- Reducción del rstrés y ansiedad: Sumergirse en aguas termales no solo es beneficioso para el cuerpo, sino también para la mente. El calor y el entorno natural que suelen rodear a las termas contribuyen a una sensación general de relajación y bienestar, reduciendo el estrés y la ansiedad.
- Mejora del sueño: Un baño en aguas termales antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño. El calor relaja el cuerpo y ayuda a regular la temperatura corporal, lo que facilita la conciliación del sueño y promueve un descanso más profundo.
Dónde quedan las Termas de Caimancito
Este lugar queda a una hora y media de San Salvador de Jujuy en automóvil y a dos horas de Salta. La distancia desde la capital jujeña es de 150 km y 195 km desde Salta Capital. Se encuentra a 500 msnm.
Esta ubicado a 40 km. de Libertador General San Martín y de la entrada al Parque Nacional Calilegua por la Ruta Nacional 34 (la cual está siendo pavimentada en un tramo a la altura de San Pedro de Jujuy) y luego por la Ruta Provincial Nº 1, todo pavimentado.
Cómo llegar a las Termas de Caimancito
Para llegar desde San Salvador de Jujuy a Caimancito, que es un pequeño pueblo en la provincia de Jujuy conocido por sus termas, puedes seguir estas indicaciones:
En auto:
- Distancia: Aproximadamente 150 km.
- Duración: Unas 2 horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la carretera.
- Ruta:
- Desde San Salvador de Jujuy tomando la Ruta Nacional 34 en dirección a San Pedro de Jujuy.
- Sigue por la Ruta Nacional 34 hasta llegar a Libertador General San Martín.
- Desde Libertador, continúa por la Ruta Nacional 34 hacia el norte, siguiendo las indicaciones hacia Caimancito.
- Gira a la derecha en la Ruta Provincial 1 y sigue las señales que te llevarán directamente al pueblo.
En colectivo:
- Opciones: Hay servicios de colectivos que salen desde la terminal de San Salvador de Jujuy hacia Libertador General San Martín o San Pedro, y luego puedes tomar otro colectivo hacia Caimancito.
