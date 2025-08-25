Vacaciones en Jujuy: las espectaculares termas escondidas que pocos conocen

Minerales curativos : Las aguas termales están cargadas de minerales como azufre, hierro, magnesio, calcio y potasio, que tienen efectos positivos sobre el cuerpo. El azufre, por ejemplo, es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y puede ayudar en el tratamiento de afecciones de la piel como el acné, la psoriasis y la dermatitis.

Mejora la circulación sanguínea : La inmersión en aguas termales calientes ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación. Esto puede aliviar la tensión muscular y reducir la presión arterial, promoviendo un mejor flujo de sangre en todo el cuerpo.

Alivio del dolor y relajación muscular : Las altas temperaturas de las aguas termales relajan los músculos, lo que puede aliviar dolores crónicos, como el dolor de espalda, la artritis y otros problemas articulares. La flotación en agua caliente también disminuye la presión sobre las articulaciones.

Desintoxicación : El calor de las aguas termales puede ayudar a abrir los poros de la piel, lo que facilita la eliminación de toxinas a través del sudor. Este proceso de desintoxicación puede dejar la piel más limpia y revitalizada.

Estimulación del sistema inmunológico : La exposición regular a las aguas termales puede fortalecer el sistema inmunológico. Los minerales presentes en el agua pueden ayudar a mejorar la respuesta inmune del cuerpo, haciéndolo más resistente a enfermedades.

Reducción del rstrés y ansiedad : Sumergirse en aguas termales no solo es beneficioso para el cuerpo, sino también para la mente. El calor y el entorno natural que suelen rodear a las termas contribuyen a una sensación general de relajación y bienestar, reduciendo el estrés y la ansiedad.

Mejora del sueño: Un baño en aguas termales antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño. El calor relaja el cuerpo y ayuda a regular la temperatura corporal, lo que facilita la conciliación del sueño y promueve un descanso más profundo.

Dónde quedan las Termas de Caimancito

Este lugar queda a una hora y media de San Salvador de Jujuy en automóvil y a dos horas de Salta. La distancia desde la capital jujeña es de 150 km y 195 km desde Salta Capital. Se encuentra a 500 msnm.

Esta ubicado a 40 km. de Libertador General San Martín y de la entrada al Parque Nacional Calilegua por la Ruta Nacional 34 (la cual está siendo pavimentada en un tramo a la altura de San Pedro de Jujuy) y luego por la Ruta Provincial Nº 1, todo pavimentado.

Cómo llegar a las Termas de Caimancito

Para llegar desde San Salvador de Jujuy a Caimancito, que es un pequeño pueblo en la provincia de Jujuy conocido por sus termas, puedes seguir estas indicaciones: