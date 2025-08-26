Vacaciones en Chile: el destino elegido por miles de argentinos
Este sitio es uno de los más imponentes de Sudamérica y destaca por combinar naturaleza, playa y calidez en un mismo lugar. Los detalles en la nota.
Sudamérica es reconocida por presentar diferentes ciudades atrapantes en todo su territorio. Lugares como Río de Janeiro, Montevideo, Lima, Buenos Aires o Santiago de Chile son algunos de los destinos más elegidos por los turistas, ya que encuentran no solo diversión, sino también rincones perfectos para conocer y descansar de la rutina diaria.
Uno de los destinos más elegidos por cientos de argentinos es Santiago de Chile, donde se pueden encontrar cerros imponentes y centros comerciales perfectos para recorrer y conocer a fondo. Esta ciudad tiene más de 7 millones de habitantes y se destaca por la calidez de cada uno de ellos, haciendo que cada turista como en casa.
Qué se puede hacer en Santiago de Chile
En Santiago de Chile se combinan historia, cultura y naturaleza. Destacan sitios como el Cerro San Cristóbal con su Santuario de la Virgen y vistas panorámicas, el centro histórico con la Plaza de Armas y el Palacio de La Moneda y la casa-museo de Pablo Neruda.
Para quienes buscan vistas panoramas atrapantes, el Sky Costanera ofrece la mejor vista de la ciudad, mientras que los barrios Lastarria y Bellavista son ideales para paseos, gastronomía y vida nocturna. Además, el arte urbano en el Museo a Cielo Abierto aporta color y creatividad a Santiago.
Dónde queda Santiago de Chile
Esta ciudad está situada en el corazón del país, en un valle rodeado por la Cordillera de los Andes al este y la Cordillera de la Costa al oeste. Santiago, capital de Chile, se extiende a lo largo del río Mapocho y cuenta con una amplia población que la convierte en una de las más habitables del país trasandino.
Cómo llegar a Santiago de Chile
La forma más rápida de llegar a Santiago desde Argentina es en avión desde Buenos Aires, con vuelos de unas 2 horas, aunque también se puede cruzar la Cordillera por el Paso Los Libertadores. En la ciudad, el aeropuerto se conecta con el centro mediante taxis, transfers y micros, mientras que moverse por Santiago es sencillo gracias al metro.
