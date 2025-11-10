Balneario de Mar del Plata sale a romper el mercado: "Un sándwich de milanesa lo vamos a cobrar 7 mil pesos"
Se acercan las vacaciones y desde un balneario de Mar del Plata anunciaron precios populares: "Ir a una carpa no tiene que ser un privilegio".
El dueño del Balneario 12 de la ciudad de Mar del Plata, el empresario Augusto Digiovanni, anunció este lunes 10 de noviembre los precios para la temporada de verano de las carpas, cobrando lo mismo que su competencia el año pasado, y adelantó precios bajos en la parte gastronómica para la temporada que se viene.
Hace unos meses, pese a la inflación y a la incertidumbre económica, Digiovanni confirmó los precios de las carpas tanto por día, como por quincena, mes y temporada, manteniendo precios económicos como en enero pasado.
"Ir a una carpa no tiene que ser un privilegio. Nosotros vamos a cobrar este año una carpa lo mismo que cobraba nuestra competencia en el verano pasado. La idea es que la familia pueda venir a disfrutar sin tener que hipotecar su casa", comentó Digiovanni en una entrevista en C5N este lunes.
Mar del Plata con precios competitivos
"Salgo a romper el mercado, tengo un sándwich de milanesa de pollo este verano a 7 mil pesos", confirmó Digiovanni.
"No puede ser que la carpa sea un objeto de lujo, no cuenten con nosotros para eso. Nuestra idea es llenar el balneario, no queremos que vengas un día y después no puedas más", agregó el dueño del tradicional parador de playa de la ciudad de Mar del Plata.
Cuánto cuesta una carpa en el verano 2025/26
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
