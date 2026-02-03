Cuál es el auto mas barato de Argentina y cómo se puede conseguir.

Hasta $16.000.000 en 12 meses

Hasta $12.000.000 en 24 meses

De esta manera, si se considera que su valor es de $25.540.000, podría financiarse más de la mitad en un año o cerca de la mitad de su valor si se elige pagar una parte en 24 cuotas.

Estos son los 10 autos más baratos de enero

Las marcas aplicaron distintos aumentos en enero y, además del caso del Renault Kwid, que bajó de precio y se consolidó como el más barato del mercado, así quedó la lista de los 10 modelos más económicos del país:

Renault Kwid: $25.540.000

Es el auto más barato, con una baja de 3% en su valor frente a diciembre 2025. El citycar se ofrece en dos versiones pero sin diferencia en las cotizaciones: Iconic Bitono y Kwid Iconic Outsider. Importado de Brasil, tiene un motor 1.0 L con una potencia de 66 CV y caja manual de 5 velocidades.

Fiat Mobi: $27.070.000

Es otro citycar, que también se fabrica en Brasil. Se ofrece en una única versión Trekking, con motor naftero 1.0 L, 70 CV y caja manual de 5 marchas.

Hyundai HB20: $27.600.000

Importado de Brasil, es el más barato de la marca coreana, que llegó al país a fines de 2024. Se ofrece en versión hatch y sedán, con motor 1.6 litros de 123 CV y caja manual de 6 velocidades.

Fiat Argo: $29.780.000

Es otra opción accesible de Fiat, importada de Brasil. Tiene motor 1.3 L de 99 CV, con caja manual de 5 velocidades, y desde enero sumó una caja CVT.

Fiat Cronos: $30.960.000

Es el auto de producción local más barato, un sedán chico que es el más vendido en su categoría (también fue líder en ventas en el país). Tiene un motor 1.3 L con 99 CV, con caja manual de 5 velocidades o CVT de 7 marchas.

Citroën C3: $31.040.000

Otro importado de Brasil, este modelo chico de Citroën tiene el motor VTi naftero de 1.6 de 115 CV de potencia, con caja de cambios manual de 5 velocidades.

Peugeot 208: $31.140.000

Fabricado en Argentina, otro de los modelos que fue número uno en ventas, tiene motor VTi 1.6 L de 115 CV y otras versiones con motor turbo T200 con caja automática. El más barato es el 208 Active, con caja manual de 5 velocidades.

Chevrolet Onix: $31.505.900

Otro modelo brasilero, es el más accesible de la marca, con caja manual y un motor 1.0 turbo de 116 CV de potencia. Se renovó este año y creció en ventas.

Citroën Basalt: $31.930.000

Este es el segundo modelo de Citroën en la lista de los más baratos, pero es un B-SUV. Se fabrica en Brasil. El motor es 1.6 L de 115 CV con caja manual de 5 velocidades. Además, ofrece motor turbo T200 y caja automática.

Toyota Yaris: $33.285.000

El Yaris completa el listado de los 0km accesibles. Es importado de Brasil, y en 2025 fue el auto más vendido, después de Toyota Hilux. Se vende solo con caja automática tipo CVT y motor 1.5 L. No tiene una versión con caja de cambios manual.