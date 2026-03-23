Gramado: el "pueblo europeo" oculto en Brasil con los mejores chocolates y paisajes para visitar
Descubrí Gramado, el rincón de Brasil que parece Alemania. Festivales, chocolates artesanales y paisajes únicos a pocas horas de Porto Alegre. Ideal para viajar.
El turismo en Brasil suele asociarse al calor, las playas y el verano, pero existen destinos que rompen con ese esquema y se convierten en opciones ideales para escapadas durante todo el año. Ese es el caso de Gramado, una ciudad que destaca por su estética europea, sus jardines cuidados, calles prolijas y una fuerte impronta cultural que se respira en cada rincón.
Qué se puede hacer en Gramado
Gramado ofrece una experiencia completa de turismo en Brasil, pensada tanto para el descanso como para el entretenimiento. Durante todo el año se organizan festivales, ferias gastronómicas y eventos culturales que atraen a miles de visitantes.
Entre los más conocidos se destacan el Festival de Cine de Gramado y las celebraciones de fin de año, con una puesta en escena que convierte a la ciudad en un atractivo turístico en sí mismo.
Las escapadas a este destino también incluyen paseos por sus principales atractivos, como el Lago Negro, rodeado de árboles y vegetación que invitan a caminar y relajarse. Los parques temáticos y espacios naturales suman opciones para toda la familia, mientras que el centro de la ciudad permite recorrer tiendas, chocolaterías artesanales y restaurantes con propuestas gastronómicas de alto nivel.
La influencia alemana e italiana se refleja en los sabores, con platos típicos y una fuerte tradición en la producción de chocolates artesanales, uno de los productos estrella del lugar.
Dónde queda Gramado
Este encantador destino está ubicado en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, muy cerca de la ciudad de Porto Alegre. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan combinar turismo urbano con contacto con la naturaleza.
Cómo llegar a Gramado
Para llegar a Gramado, la forma más habitual es volar hasta el aeropuerto de Porto Alegre y desde allí trasladarse por vía terrestre. El trayecto dura aproximadamente dos horas y se puede hacer en auto, transfer o transporte público. Esta accesibilidad lo posiciona como una excelente alternativa para quienes planean escapadas dentro de Brasil, sin necesidad de recorrer grandes distancias.
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