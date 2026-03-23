Gramado: el "pueblo europeo" oculto en Brasil con los mejores chocolates y paisajes para visitar

Dónde queda Gramado

Este encantador destino está ubicado en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, muy cerca de la ciudad de Porto Alegre. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan combinar turismo urbano con contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Gramado

Para llegar a Gramado, la forma más habitual es volar hasta el aeropuerto de Porto Alegre y desde allí trasladarse por vía terrestre. El trayecto dura aproximadamente dos horas y se puede hacer en auto, transfer o transporte público. Esta accesibilidad lo posiciona como una excelente alternativa para quienes planean escapadas dentro de Brasil, sin necesidad de recorrer grandes distancias.