La lluvia trajo una pringosa humedad: cuándo sale el sol para secar la ropa

El momento más esperado, con cielos despejados y el sol asomando con fuerza para terminar de secar la humedad, se dará finalmente el martes 31 de marzo. Durante esta jornada, la ciudad amanecerá con cielo despejado desde las 03:00 de la madrugada y se mantendrá con nubes y claros o parcialmente nuboso durante todo el día, sin ninguna probabilidad de lluvias a la vista y con una máxima que trepará hasta unos agobiantes 28°C.