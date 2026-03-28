La lluvia trajo una pringosa humedad: cuándo sale el sol para secar la ropa
Las persistentes lluvias trajeron consigo una incesante humedad a la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa cuándo el cielo comenzará a despejarse.
Las lluvias constantes han convertido a Buenos Aires en una urbe dominada por una humedad sofocante y agobiante. Tras un clima inestable marcado por chaparrones aislados y tormentas, muchos se preguntan en qué momento el sol asomará de forma definitiva para poder, al menos, secar la ropa al aire libre.
Cómo sigue el clima y la humedad el fin de semana
Durante la jornada de hoy, sábado 28 de marzo, la inestabilidad seguirá marcando el pulso. Hacia la noche se esperan lluvias débiles a las 20:00 y tormentas puntuales hacia las 21:00 horas, manteniendo la temperatura alrededor de los 23°C y 24°C.
Para mañana, domingo 29 de marzo, el alivio definitivo todavía se hará rogar:
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La madrugada presentará nubes, claros y algunas lluvias débiles.
Las tormentas cobrarán mayor intensidad durante la mañana (con picos a las 08:00 y 11:00 horas).
Recién por la tarde, a partir de las 14:00, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que ascenderá hasta los 28°C hacia las 17:00. Este será el primer momento del fin de semana propicio para aprovechar el aire libre.
IMPORTANTE: Cuándo se va esta humedad chiclosa del AMBA
Cuándo sale finalmente el sol a pleno
El arranque de la semana mantendrá una tónica similar. El lunes 30 comenzará con nuevas tormentas aisladas durante la madrugada, pero la nubosidad irá en franco descenso hacia la tarde, consolidando un clima más agradable.
El momento más esperado, con cielos despejados y el sol asomando con fuerza para terminar de secar la humedad, se dará finalmente el martes 31 de marzo. Durante esta jornada, la ciudad amanecerá con cielo despejado desde las 03:00 de la madrugada y se mantendrá con nubes y claros o parcialmente nuboso durante todo el día, sin ninguna probabilidad de lluvias a la vista y con una máxima que trepará hasta unos agobiantes 28°C.
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