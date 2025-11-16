Furor por el iPhone 17: ¿conviene ir a Chile a comprarlo?

"Chile siempre fue una opción conveniente para compras tecnológicas. Hoy, con la brecha de precios, sigue siéndolo, incluso con un dólar más estable", explicó un especialista en consumo tecnológico a El Diario Nuevo Día. Para quienes decidan ir al país vecino, un dato a favor es que estos teléfonos no pagan impuestos aduaneros al ingresar al país, siempre que sean para uso personal, ya que están exentos del gravamen del 60% a otros bienes electrónicos.

Las desventajas de comprar el iPhone 17 en Chile

Para aquellos que compren el nuevo celular de Apple en Chile, también existen algunos puntos a tener en cuenta. Uno de los más importantes es que la garantía puede no tener validez fuera de ese país. Y si el modelo no está homologado en Argentina, habria problemas al momento de hacer reclamos.

En la tienda oficial de Apple en Mercado Libre se accede a garantía, soporte técnico directo y plan de canje. Además, muchas publicaciones ofrecen cuotas sin interés o con bajo costo financiero, lo que permite amortiguar el impacto en pesos.

Por otra parte, quienes paguen en el país trasandino con tarjeta de crédito internacional deben saber que se toma como tipo de cambio al denominado dólar turista, que se compone de la cotización oficial más un 30% de recargo como percepción del impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Actualmente se ubica en $1.878.