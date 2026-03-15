Géiser de Catua: el espectáculo de hielo y vapor a 4.000 metros de altura que es una joya oculta en Jujuy hoy
Ubicado en la Puna, este fenómeno natural único en Argentina congela sus chorros de agua creando estructuras increíbles. Conocé cómo llegar y cuándo visitarlo.
Este atractivo natural se encuentra a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y ofrece un espectáculo poco común. El agua caliente y el vapor emergen desde el suelo con fuerza, pero debido a las bajas temperaturas del lugar, el chorro se congela rápidamente, formando estructuras de hielo que cambian constantemente con el clima.
El resultado es un paisaje sorprendente que combina vapor, hielo y montañas de la Puna, creando una escena natural muy diferente a cualquier otro lugar de Argentina.
Qué se puede hacer en Catua
La visita al área del géiser es una experiencia pensada especialmente para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y aventura.
El principal atractivo es observar el géiser de Catua, uno de los pocos fenómenos de este tipo en Sudamérica. A nivel mundial existen alrededor de mil géiseres, por lo que este lugar se vuelve todavía más especial.
Entre las actividades que se pueden realizar en la zona se destacan:
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observar el fenómeno natural del géiser
fotografiar la estructura de hielo que se forma alrededor del vapor
recorrer los paisajes de la Puna jujeña
realizar excursiones guiadas en vehículos 4x4
Las formaciones de hielo que rodean el géiser cambian constantemente según el clima, por lo que cada visita ofrece una experiencia diferente.
Muchos viajeros recomiendan visitar el lugar entre julio y octubre, cuando las condiciones climáticas permiten apreciar mejor el fenómeno.
Dónde queda Catua
Catua es un pequeño poblado ubicado en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy.
Se encuentra a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en plena región de la Puna. El área está rodeada de montañas, salares y paisajes de altura que caracterizan a esta zona del norte argentino.
El géiser se ubica aproximadamente a 35 kilómetros del pueblo de Catua, en una zona remota de la cordillera.
Cómo llegar a Catua
Debido a su ubicación en plena Puna, el acceso al géiser suele realizarse mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4.
Hay dos rutas principales para llegar:
Desde Purmamarca
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Tomar la Ruta Nacional 52.
Cruzar la Cuesta de Lipán y pasar por Salinas Grandes.
Llegar a Susques y continuar hacia el Paso de Jama.
Tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 70 hasta llegar a Catua.
Este recorrido tiene aproximadamente 260 kilómetros y atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes de Jujuy.
Desde San Antonio de los Cobres
Otra opción es viajar por la Ruta 51, recorriendo cerca de 107 kilómetros por caminos de ripio hasta llegar a la zona.
Para quienes buscan destinos distintos en el norte argentino, el géiser de Catua es una joya poco conocida que combina naturaleza extrema, paisajes únicos y una experiencia muy distinta a los circuitos turísticos tradicionales de Jujuy.
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