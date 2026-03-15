Géiser de Catua: el espectáculo de hielo y vapor a 4.000 metros de altura que es una joya oculta en Jujuy hoy

observar el fenómeno natural del géiser

fotografiar la estructura de hielo que se forma alrededor del vapor

recorrer los paisajes de la Puna jujeña

realizar excursiones guiadas en vehículos 4x4

Las formaciones de hielo que rodean el géiser cambian constantemente según el clima, por lo que cada visita ofrece una experiencia diferente.

Muchos viajeros recomiendan visitar el lugar entre julio y octubre, cuando las condiciones climáticas permiten apreciar mejor el fenómeno.

Dónde queda Catua

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Catua es un pequeño poblado ubicado en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy.

Se encuentra a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en plena región de la Puna. El área está rodeada de montañas, salares y paisajes de altura que caracterizan a esta zona del norte argentino.

El géiser se ubica aproximadamente a 35 kilómetros del pueblo de Catua, en una zona remota de la cordillera.

Cómo llegar a Catua

Debido a su ubicación en plena Puna, el acceso al géiser suele realizarse mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4.

Hay dos rutas principales para llegar:

Desde Purmamarca

Tomar la Ruta Nacional 52 .

Cruzar la Cuesta de Lipán y pasar por Salinas Grandes .

Llegar a Susques y continuar hacia el Paso de Jama .

Tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 70 hasta llegar a Catua.

Este recorrido tiene aproximadamente 260 kilómetros y atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes de Jujuy.

Desde San Antonio de los Cobres

Otra opción es viajar por la Ruta 51, recorriendo cerca de 107 kilómetros por caminos de ripio hasta llegar a la zona.

Para quienes buscan destinos distintos en el norte argentino, el géiser de Catua es una joya poco conocida que combina naturaleza extrema, paisajes únicos y una experiencia muy distinta a los circuitos turísticos tradicionales de Jujuy.