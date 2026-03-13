Escapadas en Buenos Aires: el destino sacado de Europa para visitar y sacar fotos

A pocas cuadras también se puede descubrir otro rincón curioso del barrio: el Pasaje General Paz, sobre Ciudad de la Paz. Construido en 1925, este pasaje privado atraviesa un conjunto de viviendas históricas y conserva un encanto arquitectónico muy especial.

Caminar por estas calles es ideal para:

sacar fotos urbanas

observar arquitectura histórica

pasear sin ruido ni tráfico

descubrir rincones poco conocidos de la ciudad

Dónde queda Pasaje Gorostiaga

El Pasaje Gorostiaga se encuentra en el barrio de Colegiales, uno de los barrios más tranquilos de la Ciudad de Buenos Aires.

Este sector está ubicado entre dos zonas muy concurridas: Palermo y Belgrano, pero conserva un ambiente residencial con casas bajas, calles adoquinadas y plazas arboladas.

Según distintos estudios urbanos, Colegiales se destaca por tener una de las mejores calidades de vida de la ciudad, gracias a su combinación de conectividad, espacios verdes y vida cultural.

Cómo llegar al Pasaje Gorostiaga

Llegar al Pasaje Gorostiaga es muy sencillo, ya que está cerca de varias avenidas importantes.

Las formas más prácticas de acceder son:

Subte línea D : estación Olleros

Tren Mitre : estación Colegiales

Colectivos que circulan por avenida Cabildo

Desde cualquiera de esos puntos se puede llegar caminando en pocos minutos.

Una tarde recorriendo Pasaje Gorostiaga y sus alrededores puede convertirse en un plan diferente dentro de Buenos Aires: un paseo tranquilo entre casas históricas, calles silenciosas y una arquitectura que parece salida de otro continente. Ideal para descubrir un lado menos conocido de la ciudad.