Escapadas en Buenos Aires: el destino sacado de Europa para visitar y sacar fotos
En medio del ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires todavía existen rincones que parecen detenidos en el tiempo.
Ubicado a pocos metros de la transitada avenida Cabildo, este pequeño tramo residencial invita a caminar sin apuro entre casas centenarias, veredas arboladas y fachadas llenas de detalles. El contraste con el movimiento de la ciudad es tan fuerte que muchos lo consideran una especie de viaje en el tiempo dentro de Buenos Aires.
Aunque técnicamente no es un pasaje cerrado, el tramo entre Zapata y Cabildo mantiene un ambiente silencioso y muy poco transitado que lo convierte en un paseo perfecto para quienes buscan descubrir rincones distintos de la ciudad.
Qué se puede hacer en Pasaje Gorostiaga
Uno de los principales atractivos del Pasaje Gorostiaga es su arquitectura ecléctica. En pocos metros se pueden ver casas con estilos muy diferentes, como:
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art déco
estilo tudor
academicismo francés
arquitectura neocolonial
Las fachadas llaman la atención por sus puertas de madera maciza, balcones ornamentados, torres pequeñas y detalles decorativos que cuentan historias de otra época.
Este paseo se volvió especialmente popular entre quienes disfrutan del turismo urbano y la fotografía, ya que cada casa tiene su propia personalidad y el conjunto mantiene una armonía visual muy particular.
A pocas cuadras también se puede descubrir otro rincón curioso del barrio: el Pasaje General Paz, sobre Ciudad de la Paz. Construido en 1925, este pasaje privado atraviesa un conjunto de viviendas históricas y conserva un encanto arquitectónico muy especial.
Caminar por estas calles es ideal para:
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sacar fotos urbanas
observar arquitectura histórica
pasear sin ruido ni tráfico
descubrir rincones poco conocidos de la ciudad
Dónde queda Pasaje Gorostiaga
El Pasaje Gorostiaga se encuentra en el barrio de Colegiales, uno de los barrios más tranquilos de la Ciudad de Buenos Aires.
Este sector está ubicado entre dos zonas muy concurridas: Palermo y Belgrano, pero conserva un ambiente residencial con casas bajas, calles adoquinadas y plazas arboladas.
Según distintos estudios urbanos, Colegiales se destaca por tener una de las mejores calidades de vida de la ciudad, gracias a su combinación de conectividad, espacios verdes y vida cultural.
Cómo llegar al Pasaje Gorostiaga
Llegar al Pasaje Gorostiaga es muy sencillo, ya que está cerca de varias avenidas importantes.
Las formas más prácticas de acceder son:
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Subte línea D: estación Olleros
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Tren Mitre: estación Colegiales
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Colectivos que circulan por avenida Cabildo
Desde cualquiera de esos puntos se puede llegar caminando en pocos minutos.
Una tarde recorriendo Pasaje Gorostiaga y sus alrededores puede convertirse en un plan diferente dentro de Buenos Aires: un paseo tranquilo entre casas históricas, calles silenciosas y una arquitectura que parece salida de otro continente. Ideal para descubrir un lado menos conocido de la ciudad.
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