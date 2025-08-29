MinutoUno

Gran liquidación: qué supermercado lanza un 50% de descuento en indumentaria

Los beneficios para ahorrar en hipermercados que tienen porcentaje y aprovechar para renovar tus outfits y algunas de tus prendas.

Carrefour lanza un 50% de descuento en indumentaria.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

En los supermercados Carrefour y Coto lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.

Las ofertas varían según el local y el modelo elegido. La promoción incluye indumentaria para hombres, mujer, infancias y bebes.

Carrefour y sus principales descuentos

Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.

Otras ofertas en supermercados

En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:

  • Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).
  • Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).
  • Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).

