Turismo en Salta: una escapada a la selva en un pueblo con mucha tranquilidad
El norte argentino esconde rincones que parecen sacados de una película: uno de ellos es un pequeño pueblo salteño, ideal para quienes buscan calma.
En medio de la región chaqueña serrana, un pueblo se alza como un destino que sorprende a quienes llegan por primera vez. Este poblado combina la sencillez de la vida rural con el esplendor de un entorno natural exuberante, donde el verde intenso de las yungas se entrelaza con el cielo nublado y los ríos cristalinos que atraviesan el paisaje.
El pueblo se convirtió en una alternativa ideal para escapadas cortas, ya que no solo ofrece calma y aire puro, sino también experiencias únicas al aire libre. Desde caminatas por senderos selváticos hasta la posibilidad de explorar fósiles de millones de años, Tartagal es un destino que mezcla aventura, historia y cultura local.
Septiembre es un mes ideal para visitarlo: el clima es cálido, los días se prestan para excursiones y la selva luce en todo su esplendor. Además, su ubicación estratégica lo conecta con otros atractivos del norte salteño, como Orán, el Parque Nacional Baritú o incluso la frontera con Bolivia, lo que lo convierte en un punto de partida perfecto para recorrer la región.
Qué se puede hacer en Tartagal
Entre las actividades más destacadas se encuentran las caminatas por senderos selváticos, la observación de aves y las excursiones en bicicleta o vehículos 4x4. También se puede visitar el Monumento Natural Bosques Petrificados, un área protegida donde fósiles de árboles prehistóricos permiten viajar en el tiempo y conocer la historia geológica de la zona.
Los visitantes pueden además recorrer fincas de frutas tropicales, cabalgar por senderos de montaña y disfrutar de miradores naturales con vistas imponentes. La experiencia se completa con festivales folclóricos, ferias artesanales y la gastronomía típica de Salta: humitas, tamales y empanadas, siempre acompañados por música y danza popular.
Dónde queda Tartagal
Tartagal está ubicado en la provincia de Salta, dentro del departamento Valle Grande, en una zona donde se encuentran las yungas y el Chaco serrano. Este entorno privilegiado lo convierte en uno de los destinos con mayor biodiversidad del país, donde conviven tucanes, loros, tapires y hasta osos hormigueros.
Cómo llegar a Tartagal
Desde la ciudad de Salta, se puede llegar en auto por rutas provinciales que atraviesan paisajes de montaña y selva, en un recorrido que dura unas pocas horas. También existen colectivos de media distancia que conectan la capital con Tartagal y otros pueblos cercanos.
Gracias a su accesibilidad y a la variedad de propuestas, Tartagal es hoy un destino ideal para quienes buscan escapadas diferentes, con la calma de un pueblo serrano y el espectáculo natural de una de las selvas más hermosas de Argentina.
