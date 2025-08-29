Turismo en Salta: una escapada a la selva en un pueblo con mucha tranquilidad

Los visitantes pueden además recorrer fincas de frutas tropicales, cabalgar por senderos de montaña y disfrutar de miradores naturales con vistas imponentes. La experiencia se completa con festivales folclóricos, ferias artesanales y la gastronomía típica de Salta: humitas, tamales y empanadas, siempre acompañados por música y danza popular.

Dónde queda Tartagal

Tartagal está ubicado en la provincia de Salta, dentro del departamento Valle Grande, en una zona donde se encuentran las yungas y el Chaco serrano. Este entorno privilegiado lo convierte en uno de los destinos con mayor biodiversidad del país, donde conviven tucanes, loros, tapires y hasta osos hormigueros.

Cómo llegar a Tartagal

Desde la ciudad de Salta, se puede llegar en auto por rutas provinciales que atraviesan paisajes de montaña y selva, en un recorrido que dura unas pocas horas. También existen colectivos de media distancia que conectan la capital con Tartagal y otros pueblos cercanos.

Gracias a su accesibilidad y a la variedad de propuestas, Tartagal es hoy un destino ideal para quienes buscan escapadas diferentes, con la calma de un pueblo serrano y el espectáculo natural de una de las selvas más hermosas de Argentina.