El supermercado que lanzó una liquidación de camperas con hasta un 50% de descuento
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto lanzaron ofertas en camperas de abrigo para el cierre de este invierno 2025, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
La promoción, vigente hasta el 28 de agosto, se difundió ampliamente en redes sociales gracias a la participación de la influencer Martina, conocida en Instagram como @jefadelahorro, quien cuenta con más de 700 mil seguidores. A través de un reel publicado en su perfil, mostró las principales ofertas disponibles en el local de Coto ubicado frente al Abasto Shopping, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Descuentos de hasta el 50%
La publicación generó numerosas consultas en los comentarios. Allí, la influencer precisó que la liquidación estaba disponible en todos los hipermercados de la cadena y reiteró que ella había visitado el local de Agüero 616, que funciona de domingos a viernes de 8:30 a 21:00 y los sábados de 8:30 a 21:30.
Los seguidores también se interesaron por la durabilidad de las prendas. Según aportes de usuarios que ya realizaron compras en estas liquidaciones, la ropa adquirida en supermercados suele destacarse por su resistencia y nivel de abrigo.
Se enmarca en una tendencia de consumo que combina promociones de temporada, difusión en redes sociales y la participación de influencers especializados en ahorro. Este tipo de estrategias busca atraer a los consumidores en momentos en que el recambio estacional reduce la demanda de prendas de abrigo.
La posibilidad de adquirir camperas con descuentos y, en algunos casos, de acceder a planes de pago en cuotas, amplía el alcance de estas liquidaciones.
Las liquidaciones de invierno, un fenómeno recurrente
Los cambios de estación suelen dar lugar a liquidaciones en distintos rubros, desde indumentaria hasta artículos para el hogar. En el caso de las camperas, el interés se incrementa debido a su carácter esencial para viajes o actividades en climas fríos. Los supermercados, con grandes superficies y un público masivo, aprovechan estos períodos para sumar la indumentaria a su oferta habitual de alimentos y productos de consumo diario.
La estrategia también se vincula con la necesidad de liberar espacio en góndolas y depósitos para dar paso a la mercadería de primavera y verano.
La participación de influencers en la promoción de liquidaciones de hipermercados refleja un cambio en las dinámicas de comunicación comercial. En el caso de la campaña de Coto, la presencia de una referente reconocida por su perfil vinculado al ahorro permitió amplificar la llegada de la promoción.
La combinación de liquidaciones presenciales en supermercados y difusión digital a través de redes genera un esquema de consumo en el que la planificación del cliente se complementa con información en tiempo real. Las consultas sobre talles, colores, métodos de pago y sucursales se responden de manera inmediata en los comentarios de publicaciones, reduciendo la necesidad de llamadas o visitas previas. Esta dinámica redefine la experiencia de compra, que ya no depende únicamente de la exhibición en góndolas, sino también de la interacción digital previa.
