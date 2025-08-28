El supermercado que lanzó una liquidación de camperas con hasta un 50% de descuento

Se enmarca en una tendencia de consumo que combina promociones de temporada, difusión en redes sociales y la participación de influencers especializados en ahorro. Este tipo de estrategias busca atraer a los consumidores en momentos en que el recambio estacional reduce la demanda de prendas de abrigo.

La posibilidad de adquirir camperas con descuentos y, en algunos casos, de acceder a planes de pago en cuotas, amplía el alcance de estas liquidaciones.

Las liquidaciones de invierno, un fenómeno recurrente

Los cambios de estación suelen dar lugar a liquidaciones en distintos rubros, desde indumentaria hasta artículos para el hogar. En el caso de las camperas, el interés se incrementa debido a su carácter esencial para viajes o actividades en climas fríos. Los supermercados, con grandes superficies y un público masivo, aprovechan estos períodos para sumar la indumentaria a su oferta habitual de alimentos y productos de consumo diario.

La estrategia también se vincula con la necesidad de liberar espacio en góndolas y depósitos para dar paso a la mercadería de primavera y verano.

La participación de influencers en la promoción de liquidaciones de hipermercados refleja un cambio en las dinámicas de comunicación comercial. En el caso de la campaña de Coto, la presencia de una referente reconocida por su perfil vinculado al ahorro permitió amplificar la llegada de la promoción.

La combinación de liquidaciones presenciales en supermercados y difusión digital a través de redes genera un esquema de consumo en el que la planificación del cliente se complementa con información en tiempo real. Las consultas sobre talles, colores, métodos de pago y sucursales se responden de manera inmediata en los comentarios de publicaciones, reduciendo la necesidad de llamadas o visitas previas. Esta dinámica redefine la experiencia de compra, que ya no depende únicamente de la exhibición en góndolas, sino también de la interacción digital previa.