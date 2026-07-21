HBO Max: arrasa la romántica serie turca más emotiva y atrapante de la historia

Además del romance, la serie se destaca por mostrar las complejas relaciones entre los distintos integrantes de ambas familias y por sus espectaculares locaciones, entre ellas la imponente mansión de los Korhan.

Reparto de Una nueva vida

El elenco principal está integrado por reconocidos actores de la televisión turca:

Afra Saraçolu como Seyran Sanli.

como Seyran Sanli. Mert Ramazan Demir como Ferit Korhan.

como Ferit Korhan. Beril Pozam.

La química entre Afra Saraçolu y Mert Ramazan Demir fue uno de los aspectos más elogiados por el público y la crítica, convirtiéndolos en una de las parejas más populares de las producciones turcas recientes.

Tráiler de Una nueva vida