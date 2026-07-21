HBO Max: arrasa la romántica serie turca más emotiva y atrapante de la historia
Con una historia cargada de emociones y escenarios imponentes, esta producción se posicionó como una de las favoritas del género.
Las series turcas siguen siendo uno de los grandes éxitos del streaming y HBO Max cuenta con varias producciones que conquistaron al público gracias a sus historias de amor, drama y conflictos familiares. Entre ellas, hay una ficción que logró convertirse en una de las más vistas por su atrapante trama y sus protagonistas.
Se trata de una serie que mezcla romance, secretos familiares y tradiciones que pondrán a prueba a dos jóvenes obligados a casarse.
De qué trata Una nueva vida
La historia gira en torno a Ferit Korhan y Seyran Sanli, dos jóvenes que provienen de familias completamente diferentes y cuyos destinos quedan unidos por un matrimonio arreglado.
Ferit pertenece a una poderosa y adinerada familia de Estambul, mientras que Seyran forma parte de un hogar de Gaziantep que atraviesa una complicada situación económica. Para ambas familias, la unión representa una solución a sus propios conflictos: los Korhan buscan que Ferit deje atrás su vida de excesos, mientras que los Sanli intentan recuperar la estabilidad perdida.
Sin embargo, lo que comienza como una decisión impuesta pronto se transforma en una intensa historia de amor atravesada por diferencias sociales, secretos, enfrentamientos familiares y el peso de las tradiciones.
Además del romance, la serie se destaca por mostrar las complejas relaciones entre los distintos integrantes de ambas familias y por sus espectaculares locaciones, entre ellas la imponente mansión de los Korhan.
Reparto de Una nueva vida
El elenco principal está integrado por reconocidos actores de la televisión turca:
- Afra Saraçolu como Seyran Sanli.
- Mert Ramazan Demir como Ferit Korhan.
- Beril Pozam.
La química entre Afra Saraçolu y Mert Ramazan Demir fue uno de los aspectos más elogiados por el público y la crítica, convirtiéndolos en una de las parejas más populares de las producciones turcas recientes.
Tráiler de Una nueva vida
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