La llamativa conexión entre "House of the Dragon" y la Selección Argentina: de qué se trata
Este domingo la Scaloneta juega una nueva final del Mundo y también hay un nuevo episodio de la serie de HBO Max. Qué las une además del día.
La manija es total y los nervios ya no se aguantan más. Este domingo la Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 contra España, con el objetivo de defender el título que ganamos hace cuatro años y coronar un nuevo campeonato del mundo.
Entre tanta tensión, los locos de las cábalas y los datos encontraron una coincidencia increíble que nos hace viajar directo al último gran festejo de la Scaloneta.
Resulta que los amantes de las estadísticas descubrieron un paralelismo hermoso con el mundo de las series. Este mismo domingo por la noche se estrena el quinto episodio de la tercera temporada de House of the Dragon, la famosa serie de los dragones de HBO Max. Hasta ahí parece un dato más, pero los archivos no mienten y la historia se está repitiendo de una manera muy particular.
La conexión entre "House of the dragon" y la Selección Argentina
La coincidencia mística tiene que ver con la última vez que el equipo de Messi nos hizo felices a nivel continental. Cuando la Selección Argentina se consagró bicampeona de América, en las pantallas de la televisión pasaba exactamente lo mismo: la plataforma ponía al aire el quinto episodio de la serie, pero en ese momento correspondía a la segunda temporada.
Hoy la historia se calca de manera idéntica. Argentina está a las puertas de lograr el bicampeonato del mundo y HBO Max estrena el mismo capítulo de La Casa del Dragón, con la única diferencia de que pasó una temporada completa en el medio.
La jugada del destino es tan exacta que es imposible no subirse al tren de las coincidencias. Por las dudas, y para que ningún dato juegue en contra antes de que ruede la pelota en la gran final, la comunidad futbolera ya activó el escudo protector definitivo en las redes sociales: "Anulo mufa"
La jornada va a ser histórica y tiene todos los condimentos para quedar en el recuerdo de la cultura popular. La coincidencia de aquel día de gloria en la Copa América se mudó ahora al plano mundialista, alimentando las teorías de los hinchas que se aferran a cualquier señal positiva.
Habrá que ver si el destino vuelve a guiñarle el ojo a la albiceleste como aquella noche contra Colombia. Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa, la mística está activa y el pueblo argentino espera que la historia termine con la misma alegría de siempre.
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