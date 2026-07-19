La llamativa conexión entre "House of the Dragon" y la Selección Argentina: de qué se trata

La jugada del destino es tan exacta que es imposible no subirse al tren de las coincidencias. Por las dudas, y para que ningún dato juegue en contra antes de que ruede la pelota en la gran final, la comunidad futbolera ya activó el escudo protector definitivo en las redes sociales: "Anulo mufa"

La jornada va a ser histórica y tiene todos los condimentos para quedar en el recuerdo de la cultura popular. La coincidencia de aquel día de gloria en la Copa América se mudó ahora al plano mundialista, alimentando las teorías de los hinchas que se aferran a cualquier señal positiva.

Habrá que ver si el destino vuelve a guiñarle el ojo a la albiceleste como aquella noche contra Colombia. Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa, la mística está activa y el pueblo argentino espera que la historia termine con la misma alegría de siempre.