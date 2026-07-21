Salud: cuál es el único ejercicio que baja la presión arterial rápido
Este ejercicio no requiere costosos equipamientos, solo sesiones diarias y supervisión médica. Conocé todos los detalles en la nota.
Mantener la presión arterial en valores saludables es uno de los principales desafíos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Además de una alimentación equilibrada y los controles médicos, la actividad física cumple un papel clave, aunque no todos los ejercicios generan el mismo efecto sobre el organismo.
Una investigación que analizó la información de más de 15.000 personas puso el foco en cuál es el tipo de ejercicio más efectivo para reducir la presión arterial. El trabajo reunió los resultados de 270 ensayos clínicos realizados durante más de tres décadas, con el objetivo de comparar el impacto de distintas formas de entrenamiento.
Qué es el ejercicio isométrico que ayuda a reducir la presión arterial
El ejercicio isométrico se basa en sostener una posición determinada durante un tiempo, generando tensión muscular sin realizar movimientos repetitivos. A diferencia de las actividades aeróbicas, no requiere correr, saltar o desplazarse, por lo que puede ser una alternativa más cómoda para algunas personas.
La investigación analizó tres ejercicios específicos de este método, aunque los especialistas señalan que otros entrenamientos isométricos podrían generar efectos similares sobre la presión arterial.
- Sentadilla contra la pared: consiste en apoyar la espalda y los hombros contra una pared, flexionar las piernas y mantener la postura durante unos segundos.
- Extensión de piernas: se realiza sentado, estirando ambas piernas hasta dejarlas rectas y sosteniendo esa posición.
- Agarre de mano (handgrip): consiste en apretar una pelota o un dispositivo de resistencia con fuerza durante 10 a 15 segundos, repitiendo el ejercicio en varias series.
Cómo afecta esta rutina a la presión arterial y qué precauciones tomar
Durante los ejercicios, la presión arterial puede aumentar de manera momentánea mientras el músculo permanece contraído. Por ese motivo, las personas con hipertensión sin controlar o antecedentes cardiovasculares deberían consultar previamente con un profesional de la salud. Los especialistas recomiendan incorporar este tipo de entrenamiento con supervisión médica.
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