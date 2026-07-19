Qué pasa hoy domingo con "House of the Dragon" en plena final del Mundial 2026
Este domingo debería estrenarse el nuevo episodio de "House of the Dragon" en HBO Max, pero ¿coincide con el partido de Argentina?
La locura por la final del Mundial 2026 contra España tiene al país completamente paralizado. Entre tanta expectativa y camisetas celestes y blancas, los fanáticos de las series se hacían una pregunta clave para la noche de este domingo: ¿qué pasa con el nuevo capítulo de House of the Dragon?
Para llevar tranquilidad a los amantes del universo de George R.R. Martin, la programación sigue firme. El estreno de la serie de HBO Max no se suspende por el partido de la Selección, ya que ambos eventos no coinciden en el horario y se va a poder disfrutar del combo completo sin tener que andar cambiando de pantalla a las apuradas.
Horario confirmado para el quinto capítulo en Argentina
El partido decisivo de la Scaloneta arranca temprano, lo que deja el terreno libre para los dragones. Ya está estipulado de antemano que el quinto episodio de esta tercera temporada se lanzará hoy a las 22:00 horas de Argentina, en su horario habitual de los domingos por la noche.
De esta manera, la plataforma mantendrá su grilla intacta, confiando en que para esa hora el duelo futbolístico ya habrá terminado y los hinchas van a estar listos para volcarse de lleno a la intriga de la ficción.
La recta final de la temporada ya tiene fecha
Con la llegada de este quinto capítulo, la producción de HBO Max empieza a transitar su etapa de mayor tensión y se encamina directo hacia el desenlace de esta entrega. Tras la emisión de esta noche, quedarán solamente tres episodios para el final de la temporada.
Para los que ya quieren agendar el calendario y no perderse nada de la disputa por el Trono de Hierro, las fechas de los últimos tres capítulos ya están confirmadas. Los mismos se lanzarán de manera consecutiva los próximos domingos: el 26 de julio, el 2 de agosto y el 9 de agosto.
Será un cierre de julio e inicio de agosto a pura emoción, pero la primera parada fuerte arranca hoy. Primero a alentar con todo a la Selección y, un rato más tarde, a prenderse a la pantalla para ver cómo sigue la historia de los Targaryen.
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