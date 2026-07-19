Qué pasa hoy domingo con "House of the Dragon" en plena final del Mundial 2026

Para los que ya quieren agendar el calendario y no perderse nada de la disputa por el Trono de Hierro, las fechas de los últimos tres capítulos ya están confirmadas. Los mismos se lanzarán de manera consecutiva los próximos domingos: el 26 de julio, el 2 de agosto y el 9 de agosto.

Será un cierre de julio e inicio de agosto a pura emoción, pero la primera parada fuerte arranca hoy. Primero a alentar con todo a la Selección y, un rato más tarde, a prenderse a la pantalla para ver cómo sigue la historia de los Targaryen.