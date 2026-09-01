HBO Max: la comedia dramática protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson que causa furor
Con música, romance y momentos dramáticos, la producción tiene a Hugh Jackman y Kate Hudson como protagonistas.
HBO Max continúa renovando su catálogo con películas que buscan conquistar a los suscriptores y una de sus incorporaciones reúne a Hugh Jackman y Kate Hudson en una historia atravesada por la música, el amor y las segundas oportunidades.
Se trata de una comedia dramática musical inspirada en hechos reales que recupera la historia de Mike Sardina y Claire Stengl. Ambos formaron Lightning & Thunder, un particular dúo tributo que alcanzó reconocimiento interpretando las canciones de Neil Diamond.
La producción combina el crecimiento artístico de sus protagonistas con los diferentes desafíos que aparecen en sus vidas. De esta manera, la película pasa de los pequeños escenarios y el sueño de triunfar en la música a situaciones personales marcadas por pérdidas, accidentes y momentos difíciles.
De qué trata Song Sung Blue
La historia comienza con Mike Sardina, interpretado por Hugh Jackman, un músico que atraviesa una etapa complicada y trabaja como imitador de Don Ho. Su vida empieza a cambiar después de conocer a Claire Stengl, interpretada por Kate Hudson, durante una feria estatal de Wisconsin.
La conexión entre ambos no tarda en aparecer y Claire propone incorporar canciones de Neil Diamond a sus presentaciones. Así nace Lightning & Thunder, un dúo tributo que comienza tocando en bares y pequeños escenarios hasta conseguir cada vez mayor popularidad en Milwaukee y sus alrededores.
Sin embargo, "Song Sung Blue" no se limita al ascenso musical de la pareja. La película también muestra los obstáculos que deben atravesar mientras intentan mantener su relación, su familia y el proyecto artístico que construyeron juntos.
La historia está basada en la vida real de Mike Sardina y Claire Stengl, quienes llegaron a hacerse conocidos localmente gracias a sus interpretaciones. Incluso compartieron escenario con Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, en 1995.
Uno de los episodios más difíciles ocurrió en 1999, cuando Claire fue atropellada por un vehículo mientras trabajaba en el jardín de su casa. Como consecuencia de las heridas, debieron amputarle parte de la pierna izquierda. Después de una extensa recuperación, logró volver a caminar con una prótesis y también regresó a los escenarios junto a Mike.
Años después, Mike sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Tras sus últimas presentaciones fue internado y los médicos detectaron una hemorragia cerebral. Murió el 27 de julio de 2006, a los 55 años.
Reparto de Song Sung Blue
La película cuenta con Hugh Jackman y Kate Hudson en los papeles principales, acompañados por otros reconocidos actores y artistas. El reparto está integrado por:
- Hugh Jackman como Mike Sardina.
- Kate Hudson como Claire Stengl.
- Michael Imperioli.
- Ella Anderson.
- King Princess.
- Mustafa Shakir.
- Hudson Hensley.
- Fisher Stevens.
- Jim Belushi.
La dupla protagonista es uno de los principales atractivos de esta propuesta disponible en HBO Max, que mezcla drama, romance, humor y música alrededor de una historia real poco conocida.
Trailer de Song Sung Blue
Te puede interesar
Dejá tu comentario