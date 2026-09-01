HBO Max: la comedia dramática protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson que causa furor

Sin embargo, "Song Sung Blue" no se limita al ascenso musical de la pareja. La película también muestra los obstáculos que deben atravesar mientras intentan mantener su relación, su familia y el proyecto artístico que construyeron juntos.

La historia está basada en la vida real de Mike Sardina y Claire Stengl, quienes llegaron a hacerse conocidos localmente gracias a sus interpretaciones. Incluso compartieron escenario con Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, en 1995.

Uno de los episodios más difíciles ocurrió en 1999, cuando Claire fue atropellada por un vehículo mientras trabajaba en el jardín de su casa. Como consecuencia de las heridas, debieron amputarle parte de la pierna izquierda. Después de una extensa recuperación, logró volver a caminar con una prótesis y también regresó a los escenarios junto a Mike.

Años después, Mike sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Tras sus últimas presentaciones fue internado y los médicos detectaron una hemorragia cerebral. Murió el 27 de julio de 2006, a los 55 años.

Reparto de Song Sung Blue

La película cuenta con Hugh Jackman y Kate Hudson en los papeles principales, acompañados por otros reconocidos actores y artistas. El reparto está integrado por:

Hugh Jackman como Mike Sardina.

como Mike Sardina. Kate Hudson como Claire Stengl.

como Claire Stengl. Michael Imperioli .

. Ella Anderson .

. King Princess .

. Mustafa Shakir .

. Hudson Hensley .

. Fisher Stevens .

. Jim Belushi.

La dupla protagonista es uno de los principales atractivos de esta propuesta disponible en HBO Max, que mezcla drama, romance, humor y música alrededor de una historia real poco conocida.

Trailer de Song Sung Blue