Vacaciones de invierno: preocupación en Mar del Plata por la fuerte caída de reservas

Vacaciones de invierno en Mar del Plata.

Ese fue, de hecho, el promedio de ocupación hotelera en Mar del Plata de los últimos fines de semanas largos: el 35%, según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), lo que representa guarismos muy inferiores a los registrados en otros años para un feriado de similares características, con caída en la cantidad de visitantes y en el nivel de consumo.

"El problema sigue estando en el salario y en lo que cuesta llegar a fin de mes. La gastronomía y el turismo pasaron a ser gastos de segunda necesidad para muchas familias. Hay un cambio en los hábitos de consumo y la gente cuida mucho más cada peso que gasta", analizó Szkrohal, a pesar de que "estamos en los niveles de precios más bajos que recuerdo en los últimos 20 años”, añadió.

Días atrás, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, planteaba su deseo de que la ciudad balnearia tenga una buena temporada invernal, pero también advertía que el escenario actual no invitaba al optimismo.

"Todos queremos que la ciudad tenga unas muy buenas vacaciones de invierno, pero es difícil ilusionarse con el nivel de reservas que tenemos hoy", sostenía el dirigente gremial, quien de todos modos esperaba que las consultas y contrataciones aumentaran con el correr de las semanas.

No obstante, Santín señalaba que el alicaído poder adquisitivo de las familias atentaba contra una buena cantidad de turistas y también que el eventual consumo de bienes y servicios que podrían realizar. "La gente hace un esfuerzo enorme para viajar, pero cuida cada peso. Sale menos a comer, consume lo justo y hasta acorta la estadía", afirmaba.