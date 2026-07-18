Vacaciones de invierno: preocupación en Mar del Plata por la fuerte caída de reservas
Hasta el momento, las reservas hoteleras rondan apenas el 25%, lo que empresarios y gremialistas achacan a la caída del poder adquisitivo de porteños y bonaerenses.
Este fin de semana comienzan las vacaciones de invierno en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, uno de los destinos predilectos de porteños y bonaerenses, reina la preocupación.
Las reservas hoteleras rondan apenas el 25%, un nivel considerado bajo por empresarios y trabajadores del sector, aunque esperan un aumento de las contrataciones a medida que transcurra la primera de las dos semanas de receso escolar.
Así lo indicó Hernán Szkrohal, presidente de la Cámara Gastronómica de Mar del Plata: "Estamos en un 25% de ocupación, que no es un buen número, pero tenemos la expectativa de que vaya creciendo a medida que transcurra la primera semana".
En principio, el empresario achacó el atraso en las reservas a la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, que se disputará este domingo, lo que influiría negativamente en la decisión de viajar. "La gente, por una cuestión de cábalas o de tradición, ve el partido con su familia. Creemos que eso está demorando las reservas", dijo al portal 0223.
Y dio como ejemplo el último fin de semana largo del 9 de Julio: "Habíamos arrancado también con un 25%, pero entre el viernes y el sábado terminamos superando el 35%. Eso demuestra que hoy la metodología de reserva es instantánea, de último momento, muy condicionada por el clima y por las escapadas cortas".
Ese fue, de hecho, el promedio de ocupación hotelera en Mar del Plata de los últimos fines de semanas largos: el 35%, según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), lo que representa guarismos muy inferiores a los registrados en otros años para un feriado de similares características, con caída en la cantidad de visitantes y en el nivel de consumo.
"El problema sigue estando en el salario y en lo que cuesta llegar a fin de mes. La gastronomía y el turismo pasaron a ser gastos de segunda necesidad para muchas familias. Hay un cambio en los hábitos de consumo y la gente cuida mucho más cada peso que gasta", analizó Szkrohal, a pesar de que "estamos en los niveles de precios más bajos que recuerdo en los últimos 20 años”, añadió.
Días atrás, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, planteaba su deseo de que la ciudad balnearia tenga una buena temporada invernal, pero también advertía que el escenario actual no invitaba al optimismo.
"Todos queremos que la ciudad tenga unas muy buenas vacaciones de invierno, pero es difícil ilusionarse con el nivel de reservas que tenemos hoy", sostenía el dirigente gremial, quien de todos modos esperaba que las consultas y contrataciones aumentaran con el correr de las semanas.
No obstante, Santín señalaba que el alicaído poder adquisitivo de las familias atentaba contra una buena cantidad de turistas y también que el eventual consumo de bienes y servicios que podrían realizar. "La gente hace un esfuerzo enorme para viajar, pero cuida cada peso. Sale menos a comer, consume lo justo y hasta acorta la estadía", afirmaba.
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