Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco que serán afortunados en el dinero este año

Por su parte, a los nacidos bajo el signo de Cáncer les espera una mejor economía en 2026. Al mismo tiempo, podría presentarse un cambio en el ámbito laboral. En relación a la salud, alcanzarán una estabilidad emocional que no habían tenido desde hace mucho tiempo. Una sugerencia para Cáncer: limpiar su casa con agua de rosas para armonizar las relaciones y atraer paz.

Para los capricornianos, 2026 implicará un desbloqueo de contratos y ascensos que permanecieron estancados durante muchos años.

En 2026, empieza un ciclo económico de 50 años, impulsado por la unión de Saturno y Neptuno. Por eso, si se está pensando en invertir, los astrólogos señalan que la "ventana de oro" será entre el 15 y 20 de julio, especialmente en proyectos vinculados a tecnología y energías limpias.