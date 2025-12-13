Horóscopo: cuáles son los signos que se van a comprometer en el 2026

Hasta el mes de mayo, la influencia astral acelera todos los procesos afectivos. Mereces cada pizca de la felicidad y la tranquilidad que se aproximan. El compromiso que llega es un premio a tu bondad y a tu entrega constante. Prepárate para el inicio de una etapa donde la ternura es la regla.

Para Libra, el compromiso es más que probable: la armonía total llega a tu vida sentimental en 2026. Este periodo resulta ideal para edificar un futuro en equipo y reafirmar la conexión que ya existe. El destino sugiere grandes bodas y propuestas inolvidables. Febrero y agosto señalan instantes de gran significado para la toma de decisiones.

Este es el año en que respondes con entusiasmo al llamado del afecto verdadero. La consolidación de la relación se da con naturalidad y con mucha celebración. Tu sentido de la justicia y el equilibrio se proyecta en una unión estable y plena. El universo te entrega la paz que tanto has buscado en tu vida afectiva.