Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones de los signos de la semana del lunes 25 al domingo 31 de agosto

Con tu dosha Kapha Pitta, tu fuerza está en la constancia, pero el estancamiento te cansa. Ayurveda recomienda alimentos livianos, especias cálidas y evitar lo frito o frío. Caminatas suaves e infusiones digestivas mantienen tu cuerpo sereno y la energía en movimiento. Este jueves confiá en tu intuición: el Universo te dará señales para resolver un tema económico.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Con dosha Vata Pitta, tu mente rápida y cuerpo sensible necesitan pausas que anclen tu energía. Ayurveda sugiere comidas calientes, aceite de sésamo y respiración consciente. Evita estímulos excesivos: menos pantallas, más conexión con la tierra para cuidar tu descanso. Hoy tu don de la palabra abre caminos y te acerca a una propuesta inesperada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Con dosha Kapha Vata, tu sensibilidad emocional afecta tu digestión. Ayurveda recomienda suavidad: sopas calientes, jengibre y contención. No saltees comidas. La leche dorada, baños tibios y el silencio nocturno calman el alma. Tu medicina es la ternura constante. Hoy el cielo te pide soltar lo que duele y sanar expresando tus sentimientos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Con dosha Pitta Kapha, tu fuego generoso puede acumular calor e irritación. Ayurveda te recomienda hidratarte bien, comer fresco y descansar sin culpa. Evita lo muy picante. Activa tu corazón con gratitud, danza y sol suave. Cuanto más brillas, más te cuidas. Hoy alguien importante reconoce tu valor: disfrutá tu momento de luz.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Con dosha Vata Pitta, tu medicina ayurvédica equilibra rutinas nutritivas y pausas conscientes. Tu digestión es el centro: cuídala con comidas tibias, aceites suaves y silencio tras comer. Calmas la exigencia interna si ordenas tus pensamientos con armonía y espacios para respirar. Este jueves organizá tus planes: los astros te traen claridad y rumbo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Con dosha Vata Kapha, tu energía busca armonía, aunque a veces se dispersa o estanca. Ayurveda recomienda comidas tibias, rutinas ordenadas y menos azúcar. Flores, caminatas al atardecer y música suave equilibran tu sistema. Elige lo que te nutre, no lo perfecto. En el amor, una persona especial puede transformar tu manera de vincularte.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Con dosha Pitta Kapha, tu fuerza emocional intensa necesita enfriarse. Ayurveda recomienda aloe vera, infusiones suaves y alimentos cocidos. Evita lo picante y el control excesivo. Liberar emociones con movimiento, agua y creatividad ayuda a purificar y soltar lo que ya no sirve. Hoy los astros te empujan a cerrar una etapa y renacer con más fuerza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Con dosha Vata Pitta, tu energía entusiasta y rápida necesita descanso postergado. Ayurveda recomienda regularidad, silencio y comidas simples. Evita excesos como el café. Caminatas largas, platos caseros y un té antes de dormir te devuelven foco. La verdadera expansión empieza desde el cuerpo. Este jueves una aventura o viaje puede abrirte horizontes nuevos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Con dosha Kapha Vata, tu energía responsable puede volverse rígida y tensa. Ayurveda recomienda aceites templados, masajes y comidas reconfortantes. El cuerpo necesita calor y descanso. Evita la frialdad también en la dieta. Soltar el deber te vuelve más sabia y fértil. Hoy recibís noticias de logros materiales que confirman que tu esfuerzo valió la pena.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Con dosha Vata Pitta, tu mente brillante y cuerpo volátil necesitan raíces: calabaza, arroz y silencio. Tu sistema nervioso se acelera; baja con aceites, baños tibios y respiración consciente. Evita el desorden, aunque lo ames. Cuidar tu energía vital hace que tus ideas se encarnen. Este jueves tu creatividad está al máximo y alguien clave te escucha.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Con dosha Kapha Vata, eres soñador y sensible, pero a veces te cuesta poner límites. Ayurveda recomienda comidas calientes, actividad suave y música sanadora. Evita lácteos en exceso y humedad. El descanso, aromaterapia y agua templada te ayudan a volver al centro. Hoy un mensaje espiritual llegará a través de los sueños y te dará paz interior.

Consejo del Niño Prodigio: “El cambio es la puerta hacia tu destino. Atrévete a abrirla sin miedo.”