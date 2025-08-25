Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este lunes 25 de agosto

En tu hogar reinará un clima cálido y ameno que será tu principal fuente de satisfacción. Tus familiares te demostrarán su afecto con gestos contundentes. Será un período ideal para decorar a tu gusto. Tu afirmación es: “Me amo y me acepto exactamente tal como soy.”

Géminis

Recibirás demostraciones de cariño. Será un momento propicio para escribir, tus palabras tocarán el corazón de quien las reciba. Incluso podrías conocer a alguien especial viajando. Di lo siguiente: “Me acepto con amor y alegría. Mis palabras expresan mi verdad y merecen ser escuchadas.”

Cáncer

Los asuntos de dinero se afianzarán gracias a una alianza que te traerá grandes beneficios. Sentirás la necesidad de gratificarte adquiriendo una pieza única o visitando un hotel de lujo. Alguien te demostrará cuánto le importas. Repite: “El amor no está fuera de mí; está dentro de mí.”

Leo

Es un momento ideal para apostar por un nuevo look y mostrar tus atributos. Tu glamour y encanto personal dejarán a todos impactados y cautivados. El enamoramiento se adueñará de tu corazón. Di en voz bien fuerte: “Soy digno de amor y respeto.”

Virgo

Será un período en el que atenderás temas amorosos sin resolver. Una antigua pasión podría resurgir provocándote sensaciones intensas. Cuídate de que el ardor no te confunda. Repite con convicción: “Me apruebo y me acepto tal como soy; merezco paz y amor.”

Libra

Tendrás la oportunidad de conectar con lo que más te gratifica. Tus encantos se potenciarán, especialmente en situaciones grupales con energía y cariño. Vivirás momentos felices con amigos. Y ahora repite: “Me amo, por eso actúo con amor hacia los demás.”

Escorpio

En el ámbito laboral te lucirás y serás admirado. Una figura femenina influyente valorará tus virtudes y facilitará un ascenso. Si buscas empleo, una buena oportunidad se aproxima. Di bien claro y fuerte: “Me amo profundamente y merezco todo lo bueno que la vida me ofrece.”

Sagitario

Una influencia benéfica iluminará tu camino y te acercará a la felicidad. Puede surgir un viaje romántico o un amor extranjero. Presta atención a las señales. Y ahora di: “Me abro con amor al mundo que me guía y me brinda abundancia infinita.”

Capricornio

Se vienen días fogosos y apasionados. Tu alcoba será ideal para explorar el placer y el encuentro amoroso intenso. Tu compañero te regalará experiencias gratificantes. Repite: “Me doy permiso para disfrutar y merezco todo el amor y placer que recibo.”

Acuario

Se crean condiciones ideales para el romance, llenas de estilo y personalidad. La vida de pareja cobrará importancia y alegría. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien especial. Repite con confianza: “Soy un amado hijo del universo y el universo me cuida.”

Piscis

Disfrutarás tu día a día y realizarás actividades con devoción. El ambiente laboral será positivo y te sentirás reconocido. Tu ánimo influirá favorablemente en tu salud. Como un cántico de oración, repite: “Me amo profundamente y permito que mi luz interior fluya sin límites.”

Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 24, 31, 39, 57, 62

Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.