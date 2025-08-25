Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este lunes 25 de agosto
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este lunes 25 de agosto, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 25 de agosto
Aries
Tu vida será el escenario de una obra romántica espectacular, llena de brillo y estilo. Tu autoestima estará alta y te sentirás cómodo con tu imagen. Despertarás admiración y te distinguirás por tu singularidad. Repite: “Ahora descubro lo maravilloso que soy. Elijo amarme.”
Tauro
En tu hogar reinará un clima cálido y ameno que será tu principal fuente de satisfacción. Tus familiares te demostrarán su afecto con gestos contundentes. Será un período ideal para decorar a tu gusto. Tu afirmación es: “Me amo y me acepto exactamente tal como soy.”
Géminis
Recibirás demostraciones de cariño. Será un momento propicio para escribir, tus palabras tocarán el corazón de quien las reciba. Incluso podrías conocer a alguien especial viajando. Di lo siguiente: “Me acepto con amor y alegría. Mis palabras expresan mi verdad y merecen ser escuchadas.”
Cáncer
Los asuntos de dinero se afianzarán gracias a una alianza que te traerá grandes beneficios. Sentirás la necesidad de gratificarte adquiriendo una pieza única o visitando un hotel de lujo. Alguien te demostrará cuánto le importas. Repite: “El amor no está fuera de mí; está dentro de mí.”
Leo
Es un momento ideal para apostar por un nuevo look y mostrar tus atributos. Tu glamour y encanto personal dejarán a todos impactados y cautivados. El enamoramiento se adueñará de tu corazón. Di en voz bien fuerte: “Soy digno de amor y respeto.”
Virgo
Será un período en el que atenderás temas amorosos sin resolver. Una antigua pasión podría resurgir provocándote sensaciones intensas. Cuídate de que el ardor no te confunda. Repite con convicción: “Me apruebo y me acepto tal como soy; merezco paz y amor.”
Libra
Tendrás la oportunidad de conectar con lo que más te gratifica. Tus encantos se potenciarán, especialmente en situaciones grupales con energía y cariño. Vivirás momentos felices con amigos. Y ahora repite: “Me amo, por eso actúo con amor hacia los demás.”
Escorpio
En el ámbito laboral te lucirás y serás admirado. Una figura femenina influyente valorará tus virtudes y facilitará un ascenso. Si buscas empleo, una buena oportunidad se aproxima. Di bien claro y fuerte: “Me amo profundamente y merezco todo lo bueno que la vida me ofrece.”
Sagitario
Una influencia benéfica iluminará tu camino y te acercará a la felicidad. Puede surgir un viaje romántico o un amor extranjero. Presta atención a las señales. Y ahora di: “Me abro con amor al mundo que me guía y me brinda abundancia infinita.”
Capricornio
Se vienen días fogosos y apasionados. Tu alcoba será ideal para explorar el placer y el encuentro amoroso intenso. Tu compañero te regalará experiencias gratificantes. Repite: “Me doy permiso para disfrutar y merezco todo el amor y placer que recibo.”
Acuario
Se crean condiciones ideales para el romance, llenas de estilo y personalidad. La vida de pareja cobrará importancia y alegría. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien especial. Repite con confianza: “Soy un amado hijo del universo y el universo me cuida.”
Piscis
Disfrutarás tu día a día y realizarás actividades con devoción. El ambiente laboral será positivo y te sentirás reconocido. Tu ánimo influirá favorablemente en tu salud. Como un cántico de oración, repite: “Me amo profundamente y permito que mi luz interior fluya sin límites.”
Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 24, 31, 39, 57, 62
Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.
